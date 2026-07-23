México entre Washington y Moscú: la geopolítica de la ambigüedad

Hoy, las amenazas ya no provienen únicamente de ejércitos convencionales; se manifiestan mediante operaciones de inteligencia, ciberespionaje, desinformación, influencia política y penetración económica. En este nuevo tablero, la neutralidad absoluta deja de ser una garantía de soberanía para convertirse, en ocasiones, en una fuente de vulnerabilidad.

El informe sobre las operaciones de inteligencia cubana resulta particularmente ilustrativo porque demuestra que la competencia geopolítica contemporánea no gira únicamente en torno al poder militar.

La verdadera disputa se libra por el acceso a la información, la influencia sobre los procesos de decisión y la capacidad para moldear percepciones políticas durante décadas. Los casos documentados de agentes infiltrados en las estructuras del gobierno estadounidense evidencian que las operaciones de inteligencia modernas buscan modificar decisiones estratégicas más que obtener documentos clasificados.

México no es ajeno a esta realidad.

La geografía como destino estratégico

La ubicación de México representa simultáneamente su mayor ventaja y su principal vulnerabilidad. Compartir más de tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos convierte al país en un componente esencial de la seguridad norteamericana. Migración, tráfico de armas, fentanilo, comercio, cadenas logísticas, infraestructura energética y crimen organizado forman parte de una misma ecuación estratégica.

Desde Washington, la seguridad de México dejó hace tiempo de considerarse un asunto exclusivamente interno. La estabilidad institucional mexicana impacta directamente en la seguridad nacional estadounidense. Esta percepción explica por qué la cooperación bilateral en inteligencia adquirió una profundidad inédita durante las últimas dos décadas.

Sin embargo, esa confianza comenzó a deteriorarse.

El doble discurso estratégico

México ha buscado mantener una política exterior basada en la autonomía, mientras fortalece simultáneamente su integración económica con Estados Unidos. En principio, ambas posiciones pueden coexistir.

El problema aparece cuando la narrativa política transmite señales contradictorias hacia los principales socios estratégicos.

Mientras el discurso oficial insiste en preservar una relación de cooperación con Washington, diversas decisiones diplomáticas, declaraciones públicas y acercamientos con gobiernos enfrentados a Occidente han alimentado la percepción de una política exterior ambigua.

Esa percepción no implica necesariamente una alineación con Rusia u otros actores, pero sí genera incertidumbre sobre las prioridades estratégicas de México.

En inteligencia, la percepción es casi tan importante como la realidad.

Los servicios de inteligencia internacionales comparten información cuando existe confianza política. Cuando esa confianza disminuye, el flujo de inteligencia también se reduce.