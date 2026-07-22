En México no se han encontrado propiedades a nombre de "El Mayo" Zambada, asegura Harfuch

Sobre la petición del narcotraficante de cumplir su sentencia en México y no en Estados Unidos, donde se encuentra, el secretario de Estado comentó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe determinar si solicita la extradición del narcotraficante.

Harfuch dijo que en próximos días se podría presentar un informe con el detalle de las confiscaciones a las distintas organizaciones criminales.

El pasado lunes, el juez federal Brian M. Cogan sentenció al "Mayo" a cadena perpetua y le impuso una orden de confiscación por 15,000 millones de dólares como una medida de reparación por el envío de fentanilo, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la FGR podría reclamar para México una parte de ese decomiso millonario.

Esta cifra representa la mayor confiscación económica solicitada en un caso de narcotráfico, pues con Joaquín "El Chapo" Guzmán se pidió un monto de 2,400 millones de dólares.

Sin embargo, en una entrevista con Milenio, el abogado Frank Pérez sostuvo que "El Mayo" no tiene el dinero que pide Estados Unidos, por lo que aseveró que "no hay forma de que Zambada pueda pagar eso".

Cercan a "Los Chapitos"

Al ser cuestionado sobre si el Gabinete de Seguridad se encuentra cerca de detener a uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Iván Archivaldo, ya que supuestamente se encuentra en una situación de vulnerabilidad táctica y extrema comunicación, Harfuch comentó que "neutralizaron" a una persona clave para dar con este líder del narcotráfico.

Recordó que hace unos días abatieron a Cristhian Guadalupe "N", conocido como "El Texas" y señalado como jefe de plaza de "Los Chapitos". Además, Harfuch dijo que continúan las operaciones para debilitar a las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa, tanto "Los Chapitos" como "Los Mayos".