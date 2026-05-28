¿Candidaturas con integridad o verificaciones a modo?

Durante años, México ha acumulado evidencia sobre la manera en que organizaciones criminales aprovechan los procesos electorales para construir o consolidar regímenes criminales, principalmente en el ámbito local. Ante ese escenario, fortalecer mecanismos preventivos parece una respuesta razonable.

Sin embargo, el control territorial de las organizaciones criminales no depende exclusivamente de colocar a sus candidatos. Su capacidad de influencia normalmente se construye mediante mecanismos más complejos, que revelan fallos más estructurales: financiamiento ilícito, violencia contra candidaturas, intimidación de adversarios, captura de autoridades locales o presión sobre gobiernos ya electos.

El problema no son solamente las candidaturas

No sería la primera vez que una política pública enfrenta este problema de origen. Durante el proceso electoral de 2024, buena parte de la discusión sobre seguridad se concentró en proteger físicamente a candidaturas bajo amenaza. Sin embargo, el problema nunca fue únicamente la agresión individual: detrás de ella existían procesos más profundos mediante los cuales grupos criminales buscaban moldear la competencia política.

La evidencia disponible apunta en esa dirección. El análisis de la iniciativa ciudadana Votar entre Balas muestra que los ataques del crimen organizado no sólo buscan influir en candidaturas; también persiguen controlar gobiernos municipales, incidir en nombramientos estratégicos, acceder a recursos públicos y debilitar instituciones de seguridad y justicia. Más aún, 77% de las víctimas registradas se concentraron en el ámbito municipal, mostrando que el interés criminal está puesto en el control local.

Bajo esa lógica, existe el riesgo de concentrar la respuesta pública en el síntoma más visible —las candidaturas riesgosas— mientras permanecen relativamente intactos los mecanismos que permiten construir arreglos político-criminales más profundos. Una organización criminal puede adaptarse con relativa facilidad: permitir competir a perfiles aparentemente limpios y ejercer influencia después mediante amenazas, corrupción o captura institucional. En otras palabras, la propuesta hará poco para evitar procesos más avanzados de construcción de dominio criminal desde lo local.

Si lo que se pretende es blindar del crimen a la democracia antes, durante y después de las elecciones, la discusión debe ampliarse. La iniciativa actual busca establecer mecanismos de intercambio de información entre autoridades de seguridad y justicia con el Instituto Nacional Electoral (INE), donde estaría alojada la Comisión. Más que construir únicamente filtros para perfiles individuales, el país necesita fortalecer mecanismos dirigidos a reducir capacidades de las organizaciones criminales para la captura política. Esto involucra inteligencia financiera sobre campañas y gobiernos locales, sistemas de monitoreo permanente de violencia político-criminal, protección integral para candidaturas y autoridades locales en territorios de riesgo, fortalecimiento de policías municipales, y desarrollo de capacidades institucionales locales.