México solo en el mapa: cuando la soberanía se vuelve aislamiento

Esas redes no se reconfiguran porque Abelardo De la Espriella haya ganado la presidencia el 21 de junio con menos de un punto porcentual de ventaja. Lo que sí cambia —y de manera significativa— es el marco político en el que esas redes operarán, y eso tiene consecuencias que México aún no ha terminado de dimensionar.

Del eje Petro-Sheinbaum al aislamiento mexicano

Durante los últimos años, México y Colombia formaron un eje incómodo pero funcional de resistencia ideológica a la doctrina de seguridad de la administración Trump.

Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum compartían la convicción de que transformar la lucha antinarcótica en una alianza ideológica era un error estratégico. Petro lo dijo con claridad: "Las mafias las derrotamos todas las naciones juntas, sin importar diferencias políticas." Era una postura razonablemente sólida, aunque sus resultados operativos en Colombia fueron magros.

El problema es que con De la Espriella ese eje se rompe, y México queda como el único actor de peso fuera de la coalición que Washington está construyendo.

El Escudo de las Américas, lanzado formalmente en marzo de 2026 con 12 gobiernos de derecha regional, fue leído desde su nacimiento, como lo que realmente era: no una estrategia antinarcótica, sino un mecanismo de reordenamiento geopolítico. Argentina, El Salvador, Ecuador, Paraguay y Honduras no son, precisamente, los países con mayor relevancia en la cadena global de la cocaína.

La ausencia de México y Colombia —los dos actores centrales de esa cadena— lo decía todo.

La iniciativa no pretendía desmantelar el narcotráfico; pretendía disciplinar lealtades regionales bajo la llamada "Doctrina Donroe", la versión trumpista actualizada del principio de que América Latina es patio trasero estadounidense.

De la Espriella y el síndrome de la mano de hierro

La retórica del presidente electo colombiano es políticamente seductora y analíticamente frágil. Declarar a los carteles mexicanos "objetivos militares" en el Cauca suena contundente en campaña.

En la práctica, implica atacar al intermediario sin desmantelar la cadena productiva, es decir, neutralizar al mensajero mientras el correo sigue circulando. Los cárteles mexicanos no controlan directamente cultivos ni laboratorios colombianos, operan a través de alianzas con el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN. Atacar a los emisarios mexicanos sin desarticular esas estructuras locales es, en el mejor de los casos, una operación de relaciones públicas armada.