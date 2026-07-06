El impuesto a las Afores y a las herencias llegará a la Suprema Corte

Pero, en medio del escándalo mediático, Lenia Batres puso sobre la mesa una discusión que México ha evitado durante décadas: ¿deben las herencias pagar impuestos?

La contradicción de criterios 49/2026 analizada por la Corte planteaba una cuestión estrictamente jurídica. El problema consistía en determinar si los recursos acumulados en una cuenta individual de retiro que recibe la persona beneficiaria de un trabajador fallecido deben considerarse ingresos exentos, por equipararse a una herencia o legado, o si constituyen un ingreso gravable sujeto al pago del Impuesto sobre la Renta.

El proyecto de Herrerías sostenía que sí debían pagar impuestos. Su razonamiento era técnicamente sólido: los beneficiarios de una Afore no adquieren esa calidad mediante un juicio sucesorio ni por disposición testamentaria, sino a partir de una designación administrativa prevista en la legislación de seguridad social. Jurídicamente, no son herederos ni legatarios en sentido estricto.

La mayoría del Pleno no compartió esa interpretación y el proyecto fue desechado. Y, probablemente, hizo bien.

Existe una diferencia evidente entre los ahorros para el retiro acumulados por una persona trabajadora durante décadas y las grandes fortunas que pasan de generación en generación. Las Afores cumplen una función de seguridad social y protección familiar que difícilmente puede equipararse a la transmisión ordinaria del patrimonio.

Sin embargo, sería un error concluir que la discusión terminó ahí.

Durante el debate, Lenia Batres sostuvo que el verdadero problema no son las Afores, sino que en México las herencias y los legados permanezcan prácticamente exentos, aun cuando representan riqueza obtenida sin esfuerzo propio y contribuyen a reproducir desigualdades económicas entre generaciones. La afirmación generó indignación inmediata en redes, pero también abrió una conversación que rara vez aparece en la agenda pública.

Y vale la pena preguntarse si esa discusión es realmente tan descabellada.

México constituye una excepción internacional en esta materia. Estados Unidos mantiene un impuesto federal para grandes sucesiones. Reino Unido grava las herencias que superan ciertos umbrales. Francia, Alemania y Japón cuentan con esquemas progresivos similares. El objetivo no consiste en castigar el ahorro familiar ni en impedir que los padres ayuden a sus hijos, sino en evitar la concentración indefinida de enormes fortunas a lo largo de varias generaciones.