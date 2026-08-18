Aguacate, seguridad y cooperación bilateral

El aguacate constituye uno de los productos agroalimentarios más estratégicos de la relación económica México–Estados Unidos. México es el principal productor y exportador mundial, mientras que Estados Unidos depende ampliamente del suministro mexicano: en 2025 importó aproximadamente 1.1 millones de toneladas, equivalentes a más de 80% de sus importaciones, con un valor superior a 3,200 millones de dólares. Esta elevada interdependencia convierte al aguacate en un componente de la seguridad económica y resiliencia de las cadenas de suministro norteamericanas.

Esta relación comercial genera miles de empleos, importantes ingresos para productores y una fuerte integración de las cadenas agroalimentarias de América del Norte. Sin embargo, la presencia de organizaciones criminales en algunas regiones productoras, particularmente en Michoacán, ha convertido la seguridad en un factor determinante para la continuidad del comercio. La extorsión a productores, el control territorial y los riesgos para inspectores y transportistas muestran que la competitividad del sector depende tanto de la eficiencia productiva como de la capacidad institucional para garantizar condiciones de legalidad y seguridad.

En este contexto, las declaraciones del embajador Johnson son relevantes porque vinculan explícitamente la cooperación bilateral con la protección de las cadenas de suministro. Esta visión coincide con la evolución de la política estadounidense hacia un concepto ampliado de seguridad nacional, donde alimentos, energía, minerales críticos, tecnologías estratégicas y cadenas logísticas forman parte de la seguridad económica. El aguacate se incorpora así a una agenda más amplia que busca reducir vulnerabilidades y fortalecer la resiliencia de sectores estratégicos para ambos países.