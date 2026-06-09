La puerta trasera: México como corredor ruso en Norteamérica

Lo que ha ocurrido en los últimos años no requiere tratados ni banderas compartidas. Requiere algo mucho más eficiente y mucho más difícil de combatir: vulnerabilidad estructural sostenida.

México no fue conquistado. Fue permeado.

Y la diferencia entre ambos verbos define la tragedia estratégica que este país se niega a nombrar con claridad.

El Estado mexicano sigue leyendo la seguridad nacional bajo una gramática del siglo pasado: narcotráfico, homicidios, fronteras, gobernabilidad interna.

Mientras tanto, Moscú opera bajo la lógica de la guerra híbrida del siglo XXI: influencia política, penetración energética, desinformación industrial, dependencia tecnológica, manipulación cognitiva y explotación sistemática de fracturas internas.

El resultado es una asimetría brutal: uno de los dos actores entiende el tablero; el otro ni siquiera sabe que está jugando.

La energía como palanca geopolítica

El caso Lukoil no es un asunto comercial.

Es una señal de inteligencia estratégica que México decidió ignorar.

La presencia de una empresa vinculada al Estado ruso en campos de exploración del Golfo de México no debe leerse como inversión extranjera ordinaria. Debe leerse como posicionamiento en infraestructura crítica, en el corazón energético de un país que ya tiene suficientes vulnerabilidades propias.

México carece de mecanismos equivalentes al CFIUS estadounidense o a los filtros europeos de inversión estratégica.

Esa ausencia no es un descuido administrativo: es una omisión estructural que convierte al país en territorio abierto para capitales opacos, triangulación financiera y dependencias que luego son muy costosas de deshacer.

La referencia al expediente Lozoya no es un detalle menor: sugiere que la apertura de sectores estratégicos a actores externos no siempre fue inocente. Eso, en términos de seguridad nacional, tiene un nombre preciso: captura.

Kaspersky, RT y la soberanía cognitiva inexistente

Cuando un país permite que software de ciberseguridad vinculado a un Estado adversario gestione infraestructura sensible, ha tomado una decisión geopolítica, aunque diga que es solo una decisión técnica.