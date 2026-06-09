La puerta trasera: México como corredor ruso en Norteamérica

Cuando permite que medios de propaganda estatal extranjera operen sin regulación informativa seria, ha abdicado de su soberanía cognitiva, aunque lo llame pluralismo informativo.
RT en Español no es un medio de comunicación en el sentido funcional del término.
Es un instrumento de operación narrativa documentados, financiado por el Estado ruso, con objetivos geopolíticos explícitos.
Su función en México no es informar: es amplificar el antiamericanismo, legitimar la narrativa multipolar y erosionar la confianza en instituciones occidentales.
México no tiene doctrina contra desinformación. No tiene alfabetización estratégica institucional. No tiene cultura de contrainteligencia civil.
Tiene, en cambio, una clase política que confunde el antihegemonismo retórico con política exterior independiente.
Cuando el crimen organizado y la geopolítica se tocan
Este es el punto que más incomodidad genera y, por eso mismo, el que más merece nombrarse con precisión.
Existen riesgos documentados de convergencia entre estructuras financieras rusas, operadores offshore, criptomonedas, empresas fantasma y los ecosistemas de lavado que el crimen organizado mexicano ya tiene perfectamente aceitados.
Si esa convergencia se consolida, México no será solamente un país con problemas de seguridad interna: será un espacio de interacción entre criminalidad transnacional y competencia geopolítica entre potencias.
Eso tiene consecuencias que ningún gobierno mexicano parece estar midiendo con seriedad.
El costo de jugar a dos tableros
México parece creer que puede mantener integración total con Estados Unidos mientras tolera penetración rusa y china creciente, sin pagar ningún costo geopolítico.
Ese cálculo es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, irresponsable. El mundo ya no opera bajo la lógica de la neutralidad flexible del siglo XX.
La competencia entre potencias ha entrado en fases tecnológicas, financieras, energéticas y cognitivas donde la ambigüedad prolongada no es neutralidad: es una señal de debilidad institucional que los actores hostiles saben leer, explotar y monetizar.
Washington ya lee a México, cada vez con más frecuencia, no como un socio confiable sino como una zona gris estratégica.