El Estado rector de tu playlist, no de tu seguridad

La prohibición de espectáculos con contenido de apología del delito es, en el mejor de los casos, una medida cosmética. En el peor, una cortina de humo gubernamental que disfraza la absoluta ausencia de política pública en materia de prevención del delito.

El gobierno que se reivindica como vocero del "pueblo sabio" decide, con paternalismo autoritario, qué puede escuchar ese mismo pueblo.

La paradoja es obscena y merece ser nombrada con toda claridad.

El precedente Judas Priest y la responsabilidad científica del Estado

En los años 80, en Gran Bretaña, dos jóvenes se suicidaron. Sus familias demandaron a Judas Priest, alegando que los mensajes subliminales de su música los habían llevado a la muerte.

El caso llegó a juicio en Nevada en 1990. La banda ganó.

La razón fue contundente: no existía evidencia científica, reproducible ni verificable, de que la música fuera la causa directa de conductas autodestructivas. El tribunal exigió causalidad demostrable, no especulación moral.

¿Alguien en el gobierno mexicano ha aplicado ese mismo estándar? ¿Dónde está el estudio criminológico riguroso, con metodología transparente y revisión de pares, que demuestre que escuchar "Pacas de billetes" incrementa de manera causal —no correlacional— la propensión a delinquir?

No existe. Y en ausencia de esa evidencia, la prohibición no es política pública: es ocurrencia con decreto.

El Estado mexicano tiene la obligación legal y ética de fundamentar sus restricciones a derechos culturales con evidencia sólida. No con percepción, no con escándalo mediático, no con el siguiente ciclo de noticias.

Con ciencia.

Y esa ciencia, hoy por hoy, no está sobre la mesa.