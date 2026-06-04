Cuando la soberanía cabe en un wallet de Ethereum

Y lo peor: lo hace sin pedirle permiso a nadie.

Analicemos lo verdaderamente importante, porque la dimensión del problema supera cualquier debate coyuntural sobre aranceles o migración.

El cambio de categoría lo cambia todo

Durante décadas, Washington mantuvo una separación operativa entre terrorismo internacional y crimen organizado transnacional.

Esa distinción no era semántica: determinaba los instrumentos legales, los umbrales de intervención, las capacidades de inteligencia habilitadas y los límites —aun difusos— del respeto a la soberanía territorial.

La incorporación simultánea de categorías antinarcóticos y antiterroristas en las designaciones más recientes, con el uso explícito de la clasificación SDGT —Specially Designated Global Terrorist—, elimina esa frontera.

Los cárteles mexicanos ya no son procesados únicamente como organizaciones criminales sofisticadas. Son tratados, jurídica y doctrinalmente, como amenazas híbridas de seguridad nacional.

Ese salto conceptual no es menor.

Cuando un Estado activa el marco antiterrorista, cambia el tablero completo: amplía sus capacidades de inteligencia, flexibiliza sus acciones extraterritoriales, endurece la cooperación financiera global e, inevitablemente, flexibiliza sus propios estándares de intervención.

México debería entender esto no como retórica política de Washington, sino como una transformación doctrinal con consecuencias operativas reales y crecientes.

La humillación que nadie quiere nombrar

Hay un elemento del documento que debería provocar una crisis institucional interna en México, aunque probablemente no la provocará: la cantidad y calidad de inteligencia patrimonial que posee Estados Unidos sobre operadores criminales mexicanos. CURP, RFC, empresas fachada, vínculos familiares, activos digitales, wallets de Ethereum, propiedades, relaciones empresariales.