México como plataforma: renta con opción a compra

La soberanía que no existe
El discurso soberanista del obradorismo y su continuación sheinbaumista ha sido uno de los más elaborados ejercicios de narrativa política de la última década. Ninguna injerencia. Ninguna subordinación. México primero.
El problema es que la soberanía no se declama. Se ejerce.
Y ejercerla implica controlar puertos, vigilar flujos financieros ilícitos, supervisar aduanas, desmantelar economías criminales y construir inteligencia financiera robusta.
El documento desnuda, con precisión clínica, que México no hace ninguna de esas cosas de manera efectiva.
La militarización —la gran apuesta estratégica del régimen— produjo algo diferente a lo prometido: contención cosmética.
Los territorios siguen capturados. Los corredores criminales operan. Las economías ilícitas crecen. Y los actores externos siguen encontrando en el Estado mexicano no un muro, sino una membrana permeable.
Militarizar sin construir instituciones civiles no produce soberanía. Produce una ilusión de orden que oculta una realidad de captura territorial progresiva.
Lo que Washington ya Decidió
Aquí está la consecuencia más grave, y la que el gobierno mexicano parece ignorar o minimizar deliberadamente.
Cuando Estados Unidos securitiza un problema —es decir, cuando lo reencuadra como amenaza de seguridad nacional y no como asunto bilateral—, el manual operativo cambia radicalmente.
No hay negociación entre iguales. Hay presión, vigilancia, operaciones de inteligencia, sanciones selectivas, condicionalidad económica y, en escenarios extremos, intervención encubierta.
Este análisis es, en términos prácticos, un argumento sofisticado para esa securitización.
Dice, en esencia: México no es solamente un vecino problemático.
Es un riesgo sistémico hemisférico. Un espacio donde Rusia proyecta narrativas, China mueve precursores e Irán potencialmente opera en los márgenes.
Si esa lectura se consolida en los círculos de inteligencia y política exterior de Washington —y hay indicios de que ya lo está haciendo—, México enfrentará presiones que ningún discurso soberanista podrá contener.