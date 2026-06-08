México como plataforma: renta con opción a compra

No es un documento sobre narcotráfico. No es un informe migratorio.

Es algo cualitativamente distinto y conceptualmente más grave: un diagnóstico que reencuadra a México no como país con problemas de seguridad, sino como nodo funcional de guerra híbrida. Un territorio donde China, Rusia e Irán —de manera deliberada o aprovechando vacíos institucionales— utilizan el crimen organizado como instrumento de competencia geopolítica.

Mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum habla de soberanía recuperada, de militarización exitosa y de una nueva política exterior autónoma, este análisis pinta un cuadro radicalmente distinto: México como entorno permisivo, como plataforma operativa de actores hostiles al orden liberal occidental.

No víctima pasiva. Entorno permisivo.

La distinción importa.

RT en el Zócalo, fentanilo en Ohio

El documento identifica a México como la "joya de la corona" de la influencia mediática rusa en América Latina.

RT en Español supera los seis millones de suscriptores en plataformas digitales.

México figura entre los tres mayores consumidores de contenido de desinformación rusa en toda la región.

Y —dato que debería provocar una crisis política inmediata— la televisora estatal rusa obtuvo presencia física en espacios públicos de la Ciudad de México durante el sexenio anterior, con continuidad operativa hasta hoy.

¿Cuál fue la respuesta oficial? Silencio.

O peor: discursos sobre no subordinarse al "imperialismo yanqui".

En paralelo, el análisis traza una cadena logística quirúrgicamente documentada: empresas químicas chinas exportan precursores a puertos mexicanos —Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Ensenada—, los cárteles los transforman en fentanilo sintético, y el producto termina en las venas de decenas de miles de estadounidenses al año. México no es solo corredor.

Es plataforma industrial criminal. Esa distinción también importa.

El gobierno responde con cifras de decomisos. Celebra toneladas confiscadas.

No explica por qué los puertos estratégicos del Pacífico siguen siendo, según este análisis, puertas abiertas para precursores de destrucción masiva social.