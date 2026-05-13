Sinaloa fue el primer golpe visible. Estados Unidos acusa a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de su círculo de pactar con Los Chapitos para ganar la elección de 2021 mediante violencia, sobornos y protección institucional, a cambio de entregar el control del estado al cártel.

Alrededor del caso Sinaloa aparecen elementos explosivos. La investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuén continúa abierta desde aquella reunión que, según Ismael “El Mayo” Zambada, sostendría con Rocha Moya el día en que fue secuestrado y trasladado a Estados Unidos. La propia FGR acusó a las autoridades estatales de construir un montaje para entorpecer las investigaciones y alterar la narrativa de los hechos. Ahí están también las declaraciones de Yoselín Hernández, fundadora de Morena, quien asegura haber presenciado la entrega de maletas con dinero provenientes del Chapo Isidro para las campañas de Morena en la entidad, entregadas personalmente por Mario Delgado y Américo Villarreal.

Casos e indicios sobran. La pregunta no es si habrá más acusaciones. La pregunta es: ¿quién sigue?

En Baja California, Marina del Pilar Ávila arrastra el escándalo por la cancelación de su visa y la de su exesposo, señalado en investigaciones por huachicol, lavado de dinero y nexos criminales. Además, al menos cinco figuras del morenismo estatal, entre alcaldes, legisladores y operadores políticos, enfrentan bloqueo de cuentas, retiro de visas o indagatorias abiertas por posibles vínculos con el narco.

En Tamaulipas, Américo Villarreal carga con una madeja todavía más pesada. Su nombre aparece ligado al ecosistema político de Sergio Carmona, el Rey del Huachicol. También existen denuncias por la operación electoral de la columna armada Pedro J. Méndez a favor de Morena y señalamientos por el nombramiento de Juan Pablo Penilla, abogado de El Mayo y de El Z40, como asesor del gobierno estatal. Tampoco puede olvidarse aquella reunión en la que Américo aparece sonriente en fotografías junto al Jerry, operador del Cártel del Noreste.

Tabasco es quizá, por lo que implica, el caso más delicado. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en la entidad y amigo cercano de Adán Augusto López, está preso por fundar y encabezar La Barredora, una estructura criminal creada desde las entrañas del gobierno estatal y dedicada al narcotráfico, la extorsión y el robo de combustible. Las investigaciones avanzaron de Bermúdez hacia abajo, pero no hacia arriba. Y no lo hacen porque inevitablemente tocarían a Adán Augusto, el favorito de Andrés.