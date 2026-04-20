La revocación de mandato de jueces, ¿una idea viable?

Pero es precisamente en ese contexto donde comienza a plantearse una idea que, lejos de resolver el problema, puede agravarlo. La presidenta Sheinbaum sugirió la posibilidad de someter a los jueces a mecanismos de revocación de mandato. La propuesta parece intuitiva. Si los jueces son electos por el pueblo, el pueblo debería poder removerlos. Suena democrático. Incluso razonable en un primer acercamiento. Sin embargo, esa lógica pasa por alto una diferencia esencial entre la función política y la función judicial.

Un juez no está para representar a la mayoría. Está para aplicar la Constitución, incluso cuando hacerlo implica ir en contra de la opinión pública. Esa es la razón por la que, históricamente, los sistemas constitucionales han protegido la independencia judicial frente a presiones externas, incluidas las mayoritarias. La función del juez no es seguir el ánimo social, sino garantizar que las reglas se respeten incluso cuando resulta incómodo.

La reforma judicial reciente modificó de manera profunda ese equilibrio. La introducción de la elección popular de juzgadores cambió la naturaleza del cargo. A partir de ese momento, los jueces dejaron de ser exclusivamente operadores técnicos del derecho para convertirse, inevitablemente, en actores dentro de una dinámica política. La elección implica campaña. La campaña implica exposición. Y la exposición implica incentivos que no siempre están alineados con la aplicación estricta de la ley.

En ese nuevo diseño institucional ya existe un mecanismo para remover jueces. El Tribunal de Disciplina Judicial tiene facultades para investigar, sancionar e incluso proponer destituir a juzgadores por faltas graves. En el caso de personas electas por voto popular, procede el juicio político. Es un modelo que busca mantener un control técnico sobre la función jurisdiccional y que, al menos en su concepción, pretende preservar la integridad del sistema.