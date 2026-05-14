Reformar la seguridad o administrar el caos; México ya eligió

Las fiscalías: agencias de colocación disfrazadas de instituciones
El caso de las fiscalías estatales merece capítulo aparte.
Diseñadas para ser autónomas, en la práctica son dependencias de facto de los ejecutivos locales. En ellas aterrizan funcionarios que no caben en otros espacios de gobierno, operadores políticos sin vocación ministerial, militantes sin perfil pero con necesidad de plaza.
La investigación criminal —disciplina que exige formación especializada, vocación y continuidad— queda en manos de quienes llegaron al cargo como premio de consolación.
El resultado está en los números que el propio Estado produce: tasas de impunidad que rondan el 95%, carpetas de investigación que se abren para cerrarse sin resolución, víctimas que aprenden que denunciar es un ejercicio inútil y en ocasiones peligroso.
La cifra negra del delito —ese universo de crímenes que nunca se reportan— no es un fenómeno cultural. Es la respuesta racional de una ciudadanía que ya no confía en la institución que debería protegerla.
Romper el ciclo desde la raíz
La solución no es cosmética ni coyuntural. Requiere voluntad política real —que hoy no existe— y rediseño estructural sostenido. Concretamente:
Primero, establecer un servicio civil de carrera policial y ministerial blindado CONSTITUCIONALMENTE, con criterios técnicos de ingreso, permanencia y promoción que no puedan ser modificados por decreto ejecutivo ni por acuerdo político. Los nombramientos de mandos deben ser validados por comités ciudadanos (no amigos de los mandatarios en turno, ya sean gobernadores o alcaldes), participación académica acreditada en seguridad y de organismos internacionales.
Segundo, crear un órgano nacional de evaluación de mandos policiales y fiscales, independiente de los ejecutivos federal y estatal, con facultades vinculantes para remover, sancionar y —crítico— para vetar nuevos nombramientos cuando exista conflicto de interés documentado.
Tercero, profesionalizar las fiscalías mediante un sistema de carrera ministerial con certificación periódica, formación continua obligatoria en criminalística, derecho penal y derechos humanos, y mecanismos de protección al agente del ministerio público que investiga casos sensibles.
Cuarto, transparentar el gasto en seguridad mediante auditorías ciudadanas en tiempo real, vinculadas a resultados medibles: tasa de esclarecimiento de delitos, tiempo de respuesta, satisfacción de víctimas. Sin resultados verificables, sin presupuesto.