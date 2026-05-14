Reformar la seguridad o administrar el caos; México ya eligió

Sino para servir al político en turno, consolidar cuotas de poder y, en los casos más graves —que no son la excepción— para operar en convivencia funcional con las estructuras del crimen organizado.

Llamarlo fracaso institucional es un eufemismo cómodo.

Lo que tenemos es una captura deliberada, sistemática y transexenal o transtrienal (en el caso de los municipios) de los aparatos de seguridad y justicia.

Una captura que beneficia a quienes tienen las llaves del nombramiento, del presupuesto y del silencio.

Mandos por cuota, tropa por lealtad

El mecanismo es tan simple como devastador: los mandos policiales y los titulares de fiscalías no llegan a sus cargos por mérito, trayectoria o capacidad operativa.

Llegan porque son leales. Porque son útiles. Porque representan el equilibrio entre facciones políticas que se reparten el aparato del Estado como si fuera un botín de campaña.

Un comisario que debe su cargo a un gobernador o al presidente municipal no investiga al mandatario. Un fiscal designado por cuotas partidistas no persigue al partido.

Y la tropa, que observa cómo el mérito no importa y la lealtad política sí, aprende la única lección que el sistema le enseña con consistencia: alinearse o marginarse.

La consecuencia es un ecosistema institucional donde la eficacia operativa es irrelevante y donde la evaluación del desempeño es, en el mejor de los casos, un trámite burocrático.

Los Centros de Evaluación y Control de Confianza —CECC o C3— existen en el papel, aplican exámenes, emiten dictámenes. Pero cuando el mando político decide que un elemento "reprobado" debe permanecer, permanece.

El sistema de control de confianza se convierte en otro mecanismo de simulación institucional.