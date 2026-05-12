De socios a sospechosos: cómo México perdió la confianza bilateral

La señal era clara: México podía ser un socio confiable cuando la voluntad política lo acompañaba.

Pero esa voluntad, como todo en la política de seguridad mexicana, resultó ser selectiva.

Porque cuando el 29 de abril de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales ante una corte federal de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y exfuncionarios de ese estado, los cargos incluían conspiración para importar y distribuir fentanilo, heroína y cocaína hacia Estados Unidos; posesión de armamento de grado militar; corrupción institucional en favor de la facción "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa; y presunto apoyo electoral ilícito en 2021, con penas mínimas que van de 50 años de prisión hasta cadena perpetua, la respuesta del gobierno mexicano activó otro mecanismo mucho más conocido y lamentablemente predecible: el escudo soberanista.

El victimismo como política exterior de seguridad

La presidenta Sheinbaum declaró que solo si existían pruebas "contundentes" se procedería contra Rocha Moya, y que sin esos elementos las acusaciones se inscribían en un contexto político, rechazando de plano cualquier forma de injerencia extranjera en asuntos internos.

El propio gobernador acusado calificó los señalamientos como "una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional".

Y el senador morenista Enrique Inzunza, también acusado, se apresuró a recordar que apenas un día antes había defendido la soberanía ante la "ilegal actuación de agentes norteamericanos en suelo mexicano".

El problema no es la invocación de la soberanía. La soberanía es un principio jurídico fundamental.

El problema es su uso selectivo, cínico y políticamente funcional para blindar a figuras del propio partido gobernante.