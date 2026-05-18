Elecciones no, economía sí. Un balance de la actividad legislativa

La gran legisladora

Como es habitual, el Ejecutivo federal, y no los partidos políticos, dominó la agenda legislativa.

- Durante el periodo se aprobaron y enviaron al Ejecutivo para su promulgación 16 proyectos de ley de alto impacto, es decir, reformas sustanciales a leyes vigentes y expedición de nuevas leyes.

- De estos 16 proyectos, 14 fueron presentados por la presidenta Sheinbaum y solo dos por los partidos; 12 fueron iniciativas sobre leyes secundarias y cuatro fueron reformas constitucionales.

El oficialismo se dividió por primera vez

En un episodio inédito desde el arribo de Morena y sus aliados al poder en 2018, la coalición oficialista se dividió, frustrando la reforma presidencial de mayor calado.

· La presidenta Sheinbaum presentó una reforma constitucional que, entre otras cosas, proponía reducir el financiamiento de los partidos políticos y cambiar las reglas de asignación de plurinominales federales.

· El proyecto fue desechado por la Cámara de Diputados con el voto en contra del PT y el PVEM. Posteriormente, Sheinbaum presentó un “plan B” que incluía adelantar la consulta de revocación del mandato presidencial.

· El PT y el PVEM también rechazaron esta medida. El “plan B” aprobado solo introdujo cambios administrativos de menor calado, como límites al salario de las y los funcionarios electorales.

La economía, el verdadero núcleo del quehacer legislativo

Lo verdaderamente sustancial de la producción legislativa fueron las reformas y nuevas leyes que el Ejecutivo diseñó para ayudar a revertir el estancamiento de la economía.

· La Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura establece nuevos modelos de asociación entre los sectores público y privado para fomentar la inversión privada nacional en infraestructura prioritaria.

· La nueva Ley Federal de Cine contiene disposiciones tanto para revitalizar la industria cinematográfica nacional como para atraer inversión extranjera en producciones audiovisuales.

· La reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial busca promover la innovación con nuevas figuras para acelerar la obtención de patentes y mecanismos para transferir tecnología entre los sectores público y privado.

· La reforma al Código Fiscal de la Federación restituye la libertad para elegir la garantía del interés fiscal, aliviando los problemas de liquidez que las reformas fiscales de 2025 provocaron en muchas empresas.

Derechos laborales para revitalizar la economía

Para fortalecer la economía desde la trinchera del trabajo, y de paso impulsar su agenda de derechos laborales, el oficialismo logró la aprobación de tres reformas.

· Una reforma constitucional y otra a la Ley Federal del Trabajo para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales e incrementar a 12 las horas extras laborables, lo que podría impulsar la productividad.

· Una reforma a tres leyes (entre ellas la de Comercio Exterior ) para formalizar, mediante certificaciones, al 87% de la fuerza laboral del sector agroexportador y cumplir con los requisitos del T-MEC.