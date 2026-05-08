La seguridad pública que no se ve en el cuartel

No como fenómeno aislado. Como tendencia. Como respuesta orgánica a un abandono sistemático que lleva años gestándose desde las más altas esferas del poder civil.

Hablar de deserción en las fuerzas armadas mexicanas no es hablar de cobardes ni de traidores. Es hablar de hombres y mujeres que decidieron, con frialdad aritmética, que los costos de permanecer superan con creces los beneficios de servir. Y cuando un soldado llega a esa conclusión, el Estado ha fallado antes que él.

Vivir en la trinchera del olvido presupuestal

La realidad operativa y material de los soldados rasos, cabos y sargentos del Ejército Mexicano y de los elementos de la Guardia Nacional —la tropa que ejecuta, que patrulla, que muere— es un retrato de abandono institucional que ofende por su crudeza.

Las raciones alimentarias durante operaciones de campo son insuficientes y de ínfima calidad; el propio personal las describe con un término que ningún documento oficial recoge pero que circula con amargura en los cuarteles: basura.

Los chalecos antibalas están deteriorados. Los uniformes, de calidad tan precaria que resulta casi una ironía vestirlos en zonas de conflicto armado. El equipamiento táctico es caduco en un país donde el crimen organizado porta armamento de grado militar importado ilegalmente.

Lo que sigue ya roza el absurdo: elementos castrenses han tenido que adquirir con recursos propios insumos mínimos para operar en campo. Cámaras corporales. Equipo de comunicación básico. Herramientas elementales de sobrevivencia.

El Estado les exige jugarse la vida; ellos ponen además el dinero.

Las instalaciones donde descansa la tropa —cuando descansa— presentan condiciones de precariedad que ningún servidor público de rango medio toleraría por una semana. La sobreexplotación del recurso humano castrense es una política no escrita pero religiosamente practicada.