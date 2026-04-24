La República de la desconfianza: lo que el ciudadano ya sabe y el Estado finge ignorar

Según sus datos, el 75.4% de los mexicanos mayores de 18 años señaló que la delincuencia, la violencia y la inseguridad es el problema más importante del país.

No la inflación, no el desempleo: la inseguridad.

Y sin embargo, la confianza en la policía preventiva municipal —la institución que en teoría es la primera respuesta del Estado ante ese problema— apenas alcanza el 45.5%. Treinta puntos de distancia entre la demanda y quien debe satisfacerla.

Eso no es una brecha de percepción. Es un abismo institucional.

Soldados para lo que el Estado no construyó

El dato más elocuente —y más incómodo— de la ENCOAP 2025 no es la desconfianza en la policía.

Es la confianza en las Fuerzas Armadas: 75.9% de la población les otorga un nivel alto o moderadamente alto de credibilidad. La Guardia Nacional, su extensión operativa con vocación federal, alcanza el 61%.

La policía estatal, 46.9%. La municipal, 45.5%. El descenso es lineal, predecible y devastador: a medida que la institución se acerca al ciudadano, pierde su confianza.

Este no es un fenómeno cultural pasajero.

Es la consecuencia directa de décadas de abandono deliberado del modelo de policía civil, combinado con la decisión política de sustituir esa carencia con músculo militar. El Ejército inspira porque el Estado lo ha mantenido como institución; la policía municipal desconfía porque el Estado la ha dejado pudrir.

Militarizar la seguridad pública no es una política; es una confesión de fracaso.

La corrupción como arquitectura del sistema

Si los datos sobre confianza incomodan, los de integridad directamente escandalizan. El 84.9% de los encuestados consideró probable que un servidor público acepte dinero para acelerar un trámite o servicio. El 82.4% estimó probable que un representante electo acepte una oferta laboral bien remunerada en el sector privado a cambio de un favor político.