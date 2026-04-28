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"El Jardinero" y la cosecha del escándalo. La detención estratégica o cortina de humo

La detención de Audias Flores Silva, "El Jardinero", no ocurre en un vacío: ocurre en la semana más turbulenta que ha vivido el andamiaje de seguridad del gobierno mexicano en lo que va del sexenio.
mar 28 abril 2026 06:04 AM
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La Secretaría de Marina dio un fuerte golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este lunes se detuvo a Audias Flores Silva, alías “El Jardinero”, uno de los nombres que sonaron como posible sucesor de la organización criminal que era liderada por Nemesio Oseguera Cervantes. (DEA)

La captura que llega demasiado oportuna

Hay arrestos que se explican por la inteligencia policial. Y hay arrestos que se explican por el calendario político.

La captura de Audias Flores Silva, "El Jardinero", presunto sucesor operativo de "El Mencho" dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación, pertenece peligrosamente a la segunda categoría.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana anunció con solemnidad el golpe. La Semar ejecutó.

El timing fue impecable. Demasiado impecable.

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Estados

Marina detiene a Audias Flores, 'El Jardinero', posible sucesor de 'El Mencho'

Porque esta detención no ocurre en un vacío: ocurre en la semana más turbulenta que ha vivido el andamiaje de seguridad del gobierno mexicano en lo que va del sexenio.

Agentes de la CIA muertos en territorio nacional, un exfuncionario de la propia Marina detenido en Argentina con posibilidades reales de convertirse en testigo protegido, un embajador estadounidense lanzando advertencias públicas sobre narcopolíticos, y una fragmentación institucional en materia de inteligencia que ya no puede ocultarse con discursos de soberanía.

En ese contexto, "El Jardinero" aparece como respuesta. No como resultado.

La inteligencia rota que nadie quiere nombrar

El problema de fondo no es quién capturó a quién.

El problema es que México lleva años operando con una arquitectura de inteligencia fragmentada, competitiva entre sí y funcionalmente subordinada a agendas políticas de coyuntura.

La Semar hace inteligencia. La SSC hace inteligencia. La FGR hace inteligencia. El CISEN desapareció y su sucesor, el CNI, opera en un limbo institucional que ni sus propios titulares han podido definir con claridad.

Esta fragmentación no es un accidente administrativo: es una decisión política que conviene a quienes no quieren que nadie sepa demasiado.

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Alberto Guerrero Baena
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La muerte de agentes de la CIA en México no solo exhibió los límites del Estado mexicano para garantizar la seguridad de operativos propios y ajenos, sino que desnudó algo más grave: la ausencia de un mando único de inteligencia criminal que articule, filtre y procese información con criterios técnicos y no con criterios de lealtad política o de facción institucional.

El caso del exfuncionario de la Semar detenido en Argentina, proveniente del primer círculo de confianza del secretario, agrava el cuadro. Si un testigo protegido con ese nivel de acceso comienza a declarar, ya sea ante la justicia argentina o en colaboración con autoridades estadounidenses, el daño institucional podría ser irreversible.

No se trata de corrupción aislada: se trata de corrupción sistémica que ha permeado la cadena de mando de una de las instituciones que más ha crecido en poder y recursos bajo el argumento de ser la más confiable del sistema.

El huachicol de las instituciones

México tiene un problema que va más allá del narcotráfico: tiene instituciones que "huachicolean" su propia función.

Así como el robo de combustible supone extraer valor de una infraestructura pública para beneficio privado e ilícito, hay operadores dentro del sistema de seguridad que han aprendido a extraer información, impunidad y recursos institucionales para fines que no son los del Estado.

La detención de "El Jardinero", por legítima que sea en términos operativos, no resuelve ninguno de estos problemas estructurales.

Desnuda, en cambio, la lógica de un sistema que prefiere el golpe mediático al diagnóstico honesto. Que privilegia la foto de la captura sobre la auditoría de la cadena de mando que permitió que ese capo operara con impunidad durante años.

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Lo que sí se puede y debe hacer: políticas públicas urgentes

La discusión no puede quedarse en el cinismo analítico. Se necesitan políticas concretas:

Primero, crear una Agencia Nacional de Inteligencia Criminal autónoma, con mando civil, presupuesto blindado y rendición de cuentas al Congreso, que centralice y articule la inteligencia hoy dispersa entre la Semar, SSC, FGR y CNI bajo criterios técnicos y no políticos.

Segundo, establecer un protocolo de depuración permanente en las instituciones de seguridad con verificación patrimonial semestral, control de confianza continuo y mecanismos reales de denuncia interna protegida, especialmente en la SEMAR y la GN.

Tercero, profesionalizar la carrera policial y de inteligencia con criterios meritocráticos vinculantes. Hoy los mandos se designan por lealtad. La consecuencia es la que estamos viendo.

Cuarto, rediseñar el marco de cooperación con agencias extranjeras bajo un esquema de reciprocidad verificable, que evite tanto la subordinación como la opacidad que hoy permite que mueran agentes de la CIA sin que nadie responda con claridad qué pasó y por qué.

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Alberto Guerrero Baena
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El jardín que nadie quiere ver

"El Jardinero" fue capturado.

El jardín podrido sigue intacto. Mientras México siga respondiendo sus crisis institucionales con arrestos espectaculares en lugar de reformas estructurales, el problema no es que los cárteles sean demasiado fuertes.

El problema es que el Estado mexicano sigue siendo demasiado conveniente para quienes lo habitan desde adentro.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Tags

Opinión Medidas de seguridad Seguridad nacional

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