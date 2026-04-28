"El Jardinero" y la cosecha del escándalo. La detención estratégica o cortina de humo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana anunció con solemnidad el golpe. La Semar ejecutó.

El timing fue impecable. Demasiado impecable.

Porque esta detención no ocurre en un vacío: ocurre en la semana más turbulenta que ha vivido el andamiaje de seguridad del gobierno mexicano en lo que va del sexenio.

Agentes de la CIA muertos en territorio nacional, un exfuncionario de la propia Marina detenido en Argentina con posibilidades reales de convertirse en testigo protegido, un embajador estadounidense lanzando advertencias públicas sobre narcopolíticos, y una fragmentación institucional en materia de inteligencia que ya no puede ocultarse con discursos de soberanía.

En ese contexto, "El Jardinero" aparece como respuesta. No como resultado.

La inteligencia rota que nadie quiere nombrar

El problema de fondo no es quién capturó a quién.

El problema es que México lleva años operando con una arquitectura de inteligencia fragmentada, competitiva entre sí y funcionalmente subordinada a agendas políticas de coyuntura.

La Semar hace inteligencia. La SSC hace inteligencia. La FGR hace inteligencia. El CISEN desapareció y su sucesor, el CNI, opera en un limbo institucional que ni sus propios titulares han podido definir con claridad.

Esta fragmentación no es un accidente administrativo: es una decisión política que conviene a quienes no quieren que nadie sepa demasiado.