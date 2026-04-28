"El Jardinero" y la cosecha del escándalo. La detención estratégica o cortina de humo

Lo que sí se puede y debe hacer: políticas públicas urgentes
La discusión no puede quedarse en el cinismo analítico. Se necesitan políticas concretas:
Primero, crear una Agencia Nacional de Inteligencia Criminal autónoma, con mando civil, presupuesto blindado y rendición de cuentas al Congreso, que centralice y articule la inteligencia hoy dispersa entre la Semar, SSC, FGR y CNI bajo criterios técnicos y no políticos.
Segundo, establecer un protocolo de depuración permanente en las instituciones de seguridad con verificación patrimonial semestral, control de confianza continuo y mecanismos reales de denuncia interna protegida, especialmente en la SEMAR y la GN.
Tercero, profesionalizar la carrera policial y de inteligencia con criterios meritocráticos vinculantes. Hoy los mandos se designan por lealtad. La consecuencia es la que estamos viendo.
Cuarto, rediseñar el marco de cooperación con agencias extranjeras bajo un esquema de reciprocidad verificable, que evite tanto la subordinación como la opacidad que hoy permite que mueran agentes de la CIA sin que nadie responda con claridad qué pasó y por qué.
El jardín que nadie quiere ver
"El Jardinero" fue capturado.
El jardín podrido sigue intacto. Mientras México siga respondiendo sus crisis institucionales con arrestos espectaculares en lugar de reformas estructurales, el problema no es que los cárteles sean demasiado fuertes.
El problema es que el Estado mexicano sigue siendo demasiado conveniente para quienes lo habitan desde adentro.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.