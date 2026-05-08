Y es que durante la implementación de la reforma constitucional al Poder Judicial de septiembre de 2024 , surgieron complicaciones en casi todos los ámbitos posibles: evaluación deficiente de aspirantes, problemas en la organización electoral y desigualdad en la contienda electoral, lo que puso en tela de juicio la efectividad del rediseño constitucional mismo.

Pese a no haber admitido las fallas previamente, ahora la nueva iniciativa propone enmendar algunas de ellas, entre otras cosas: establecer un modelo más estricto de evaluación de las personas candidatas a un cargo dentro de la judicatura, priorizando la práctica profesional y la certificación profesional por autoridades especializadas en la materia, como la Escuela Nacional de Formación Judicial. Además de convocar a elecciones de personas juzgadoras hasta 2028 y no en 2027 como se tenía previsto.

El aplazamiento de las elecciones y la creación de mecanismos más estrictos de evaluación pueden contribuir a estabilizar el sistema y, marginalmente, reducir la influencia política dentro de la judicatura, pero no significa que estos cambios se traducirán en una mejora real en el sistema judicial de manera inmediata, pues corren el riesgo de convertirse en ajustes meramente administrativos sin impacto profundo en la impartición de justicia.

La iniciativa carece de un verdadero diagnóstico que nos permita conocer las deficiencias del Poder Judicial más allá de las provocadas por la implementación del modelo de elecciones, por lo que, una vez más, no aborda problemáticas igual de importantes para la calidad de la impartición de justicia y que también sufrieron repercusiones tras la sustitución masiva de personas juzgadoras la jornada electoral judicial realizada en junio de 2025.

Por ejemplo, la evaluación del desempeño de las personas juzgadoras se mantiene igual –sólo para el primer año de ejercicio– cuando se pudo proponer que fuera de manera periódica y hasta el término del cargo. Igualmente se desaprovechó la inclusión de auditorías ciudadanas que permitan transparentar la rendición de cuentas de los órganos del Poder Judicial.