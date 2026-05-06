Trump: ''Si México no hace su trabajo contra el narco, nosotros lo haremos''

"Ustedes van a escuchar algunas quejas de algunas personas, como los representantes de México y otros países, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros", añadió.

''Los encontraremos''

Donald Trump firmó este mismo día la nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo, enfocada en neutralizar a los cárteles del narcotráfico, a los cuales nombró como organizaciones terroristas desde el inicio de su mandato

“Ya no permitiremos que los cárteles y las pandillas que han envenenado a millones de estadounidenses operen libremente en nuestra región ni que introduzcan de contrabando sus drogas, armas o mujeres y niños víctimas de trata en nuestro país (...) Los encontraremos y los mataremos”, dice el documento que firmó hoy.

Donald Trump ha ofrecido al Gobierno de Sheinbaum enviar tropas a territorio mexicano para combatir a los integrantes del crimen organizado. La presidenta mexicana lo ha rechazado varias veces.

La lucha del gobierno de Donald Trump contra el narcoterrorismo causó una grieta entre México y Estados Unidos. Por primera vez, en 14 meses de gestión entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, se enfrentan una crisis que podría profundizarse y escalar la presión sobre México.

En dos semanas, la relación bilateral pasó de la cooperación y reconocimiento entre gobiernos a la tensión por el endurecimiento de acciones en contra de los cárteles de la droga designados hace un año como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTEs) enfocadas no solo en decomisos o golpes estructuras de los grupos criminales, sino en desmantelar redes de protección desde la política y el gobierno.

Autoridades de Estados Unidos buscan que México detenga y extradite a 10 funcionarios, entre quienes destaca Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia a su cargo de gobernador en Sinaloa.