Ley de Seguridad Nacional: el monumento jurídico al berrinche presidencial

El diario Los Ángeles Times a través del Periodista Steve Fisher reveló que los agentes estadounidenses fallecidos pertenecían a la CIA, participaron en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino y vestían uniformes de la Agencia Estatal de Investigaciones. No eran instructores de drones, no estaban tomando un curso, no iban de aventón.

Estaban operando. Y México se enteró porque se murieron.

La ley que nació como capricho y gobierna como laberinto

La reforma a la Ley de Seguridad Nacional fue propuesta por el presidente López Obrador luego del roce diplomático por la detención del general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, arrestado el 15 de octubre de 2020 tras una investigación de la DEA.

Así de simple: un general detenido en el extranjero bastó para que la indignación presidencial se convirtiera en legislación nacional.

El resultado fue un Título Séptimo que en apariencia blinda la soberanía y en la práctica crea un pantano burocrático de proporciones kafkianas. La reforma establece que las reuniones que sostengan servidores públicos con agentes extranjeros deberán ser autorizadas con anterioridad por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, y que en dichas reuniones deberá estar presente un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El crimen organizado no espera autorización del Grupo de Alto Nivel.

Los laboratorios de metanfetamina en la Sierra Tarahumara no tienen agenda diplomática. Esta ley no fue diseñada para combatir al narco; fue diseñada para castigar a la DEA.

El doble discurso que no aguanta el primer escrutinio

El artículo 40 de la Constitución, adicionado en abril de 2025, establece que México no permitirá que desde el extranjero se interfiera en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano. Eso dice la Constitución.

Lo que dice la práctica es otra historia.