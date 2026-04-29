Taxco. Crónica de una cooptación anunciada

El propio edil fue privado de su libertad luego de intentar negociar la liberación de su padre, citado en el barrio de Casahuate por el grupo que lo tenía retenido. No hubo comunicado institucional inmediato. Hubo silencio, y ese silencio habla con una elocuencia que ningún boletín oficial puede remediar.

Lo que ocurrió en Guerrero no es una anomalía. Es la forma en que funciona el sistema.

Es la gramática cotidiana del poder en decenas de municipios mexicanos donde la autoridad formal coexiste —cuando no se subordina— con la autoridad fáctica del crimen organizado.

De acuerdo con investigaciones preliminares del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, se señala a La Familia Michoacana como el grupo responsable de la privación de la libertad del alcalde y su padre.

Una organización que, tras su fragmentación, no desapareció, sino que se redistribuyó territorialmente en franjas de Guerrero, Estado de México y Morelos, consolidando cobros de piso, control de economías locales y, como queda demostrado ahora, capacidad de presión directa sobre funcionarios electos.

El municipio: laboratorio del Estado fallido

México tiene 2,471 municipios.

De ellos, una proporción significativa opera bajo condiciones de gobernanza criminal —donde se entiende como cooptación territorial: el grupo criminal no reemplaza al Estado, lo instrumentaliza.

El municipio es el eslabón elegido para esta operación no porque sea el más corrupto por vocación, sino porque es el más débil por diseño. Carece de inteligencia policial propia, de presupuesto operativo suficiente, de blindaje jurídico para sus funcionarios y, fundamentalmente, de independencia política real frente a poderes que lo anteceden en la cadena de control territorial.