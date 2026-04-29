Taxco. Crónica de una cooptación anunciada

El caso Taxco ilustra con brutalidad esa fragilidad. Cuando el afectado fue el presidente municipal, el operativo federal coordinado implicó el despliegue de personal en tierra, helicópteros, la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la FGR, la Guardia Nacional y la SSPC, en conjunto con autoridades de Guerrero y del Estado de México —más de 500 elementos en total.
Cuando el afectado es el campesino, el comerciante, la mujer que paga extorsión mensual para no cerrar su negocio, la respuesta institucional es el formulario, la cita diferida, el archivo.
Esta asimetría no es accidental. Es estructural. Y es, en términos de legitimidad democrática, intolerable.
La paradoja se agudiza si se considera que el propio municipio de Taxco había cedido el control de su sistema de videovigilancia C-2 para fortalecer las estrategias contra la delincuencia, y que apenas el 26 de marzo operativos conjuntos habían desmantelado una red dedicada a la extorsión colectiva que imponía cobros ilegales al gas LP, productos de la canasta básica y bebidas.
La coordinación existía. El esfuerzo era real. Y aun así, el crimen llegó hasta el padre del alcalde y hasta el propio alcalde. Eso dice mucho sobre la profundidad de la penetración territorial.
La reforma electoral que llegó ciega
El gobierno federal impulsó en 2026 una reforma electoral de mediano alcance. Pero no tocó el andamiaje institucional con ambición refundacional.
Omitió, de forma inexplicable o deliberada, cualquier mecanismo de filtro anticorrupción y anticooptación criminal en los procesos de selección de candidatos y en la vida interna de los partidos políticos.
No existe hoy en México ningún protocolo de vetting sistemático —con estándares equivalentes a los aplicados en procesos de seguridad nacional— para candidatos a presidencias municipales en municipios de alta incidencia criminal.