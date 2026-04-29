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Taxco. Crónica de una cooptación anunciada

Guerrero lleva décadas diciéndole al Estado lo que el Estado prefiere no escuchar.
mié 29 abril 2026 06:00 AM
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Lo que ocurrió en Guerrero no es una anomalía. Es la forma en que funciona el sistema. Es la gramática cotidiana del poder en decenas de municipios mexicanos donde la autoridad formal coexiste —cuando no se subordina— con la autoridad fáctica del crimen organizado, considera Alberto Guerrero Baena. (Gobierno de Taxco)

El alcalde secuestrado y la lógica invertida del Estado

Taxco de Alarcón amaneció el 11 de abril de 2026 con una noticia que debería provocar vergüenza institucional: el doctor Juan Vega Arredondo, director del Hospital IMSS Bienestar "Adolfo Prieto" de Taxco, fue interceptado por hombres armados mientras circulaba por la carretera Taxco-Cuernavaca, a la altura de la comunidad Los Pocitos.

Es el padre del alcalde morenista Juan Andrés Vega Carranza.

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El propio edil fue privado de su libertad luego de intentar negociar la liberación de su padre, citado en el barrio de Casahuate por el grupo que lo tenía retenido. No hubo comunicado institucional inmediato. Hubo silencio, y ese silencio habla con una elocuencia que ningún boletín oficial puede remediar.

Lo que ocurrió en Guerrero no es una anomalía. Es la forma en que funciona el sistema.

Es la gramática cotidiana del poder en decenas de municipios mexicanos donde la autoridad formal coexiste —cuando no se subordina— con la autoridad fáctica del crimen organizado.

De acuerdo con investigaciones preliminares del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, se señala a La Familia Michoacana como el grupo responsable de la privación de la libertad del alcalde y su padre.

Una organización que, tras su fragmentación, no desapareció, sino que se redistribuyó territorialmente en franjas de Guerrero, Estado de México y Morelos, consolidando cobros de piso, control de economías locales y, como queda demostrado ahora, capacidad de presión directa sobre funcionarios electos.

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Alberto Guerrero Baena
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"El Jardinero" y la cosecha del escándalo. La detención estratégica o cortina de humo

El municipio: laboratorio del Estado fallido

México tiene 2,471 municipios.

De ellos, una proporción significativa opera bajo condiciones de gobernanza criminal —donde se entiende como cooptación territorial: el grupo criminal no reemplaza al Estado, lo instrumentaliza.

El municipio es el eslabón elegido para esta operación no porque sea el más corrupto por vocación, sino porque es el más débil por diseño. Carece de inteligencia policial propia, de presupuesto operativo suficiente, de blindaje jurídico para sus funcionarios y, fundamentalmente, de independencia política real frente a poderes que lo anteceden en la cadena de control territorial.

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El caso Taxco ilustra con brutalidad esa fragilidad. Cuando el afectado fue el presidente municipal, el operativo federal coordinado implicó el despliegue de personal en tierra, helicópteros, la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la FGR, la Guardia Nacional y la SSPC, en conjunto con autoridades de Guerrero y del Estado de México —más de 500 elementos en total.

Cuando el afectado es el campesino, el comerciante, la mujer que paga extorsión mensual para no cerrar su negocio, la respuesta institucional es el formulario, la cita diferida, el archivo.

Esta asimetría no es accidental. Es estructural. Y es, en términos de legitimidad democrática, intolerable.

La paradoja se agudiza si se considera que el propio municipio de Taxco había cedido el control de su sistema de videovigilancia C-2 para fortalecer las estrategias contra la delincuencia, y que apenas el 26 de marzo operativos conjuntos habían desmantelado una red dedicada a la extorsión colectiva que imponía cobros ilegales al gas LP, productos de la canasta básica y bebidas.

La coordinación existía. El esfuerzo era real. Y aun así, el crimen llegó hasta el padre del alcalde y hasta el propio alcalde. Eso dice mucho sobre la profundidad de la penetración territorial.

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Alberto Guerrero Baena
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La reforma electoral que llegó ciega

El gobierno federal impulsó en 2026 una reforma electoral de mediano alcance. Pero no tocó el andamiaje institucional con ambición refundacional.

Omitió, de forma inexplicable o deliberada, cualquier mecanismo de filtro anticorrupción y anticooptación criminal en los procesos de selección de candidatos y en la vida interna de los partidos políticos.

No existe hoy en México ningún protocolo de vetting sistemático —con estándares equivalentes a los aplicados en procesos de seguridad nacional— para candidatos a presidencias municipales en municipios de alta incidencia criminal.

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No existe obligación de declarar vínculos, presiones o amenazas recibidas durante campaña. No existe sanción efectiva para el partido que postula a quien ha sido identificado por inteligencia como vinculado o presionado por organizaciones criminales.

El propio caso de Taxco ilustra cuán porosa es esa frontera: tras los hechos de abril de 2026, el secretario García Harfuch informó que se investigan narcomantas en las que se señala al alcalde de Taxco por presuntos vínculos con grupos criminales, señalamientos que él mismo deberá enfrentar ante la ley, pero que apuntan a una zona gris que la arquitectura electoral mexicana sigue sin atender.

Construir municipios libres de mafias sin ese filtro es querer impermeabilizar una casa sin techo.

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Alberto Guerrero Baena
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Soberanía de Sábado. Llega tarde, por boletín y sin consecuencias

Lo que sí puede hacerse: propuestas sin ideología

La respuesta institucional a esta crisis no puede seguir dependiendo de la geometría política del municipio afectado. Se requieren medidas concretas:

A nivel federal, el Centro Nacional de Inteligencia —cuya participación fue determinante en el operativo de rescate del 13 de abril— debe desarrollar un protocolo de evaluación de control de confianza obligatorio para candidatos a presidencias municipales en los municipios clasificados con alta presencia criminal por el Secretariado Ejecutivo del SNSP. Ese protocolo debe ser público en sus criterios, independiente en su aplicación y vinculante para el registro de candidaturas.

A nivel estatal, los gobiernos de Guerrero, Morelos y Estado de México deben activar mecanismos de protección diferenciada para funcionarios municipales bajo presión criminal, incluyendo extracción temporal, reubicación y acompañamiento jurídico, sin condicionar esa protección a la filiación partidista del edil.

A nivel municipal, la construcción de policías de proximidad con mandos certificados, salarios dignos y supervisión ciudadana efectiva —no la caricatura de “mesas de seguridad y paz” participación que hoy opera— es el único camino comprobado para recuperar legitimidad territorial. Los modelos de Bogotá en los noventa y de Medellín en los dos mil no son trasplantables en automático, pero ofrecen arquitectura institucional adaptable.

Finalmente, la federación debe establecer un fondo de emergencia de seguridad municipal activable sin intermediación política, con criterios técnicos y auditables, que no dependa de si el alcalde en crisis es morenista, panista o de cualquier otro color.

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Alberto Guerrero Baena
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La República de la desconfianza: lo que el ciudadano ya sabe y el Estado finge ignorar

El Estado que elige a quién proteger se anula a sí mismo

El secretario García Harfuch informó que en un despliegue conjunto se encontró con vida al edil de Taxco y su padre.

Bien, pero ese despliegue de cientos de efectivos, aeronaves y coordinación interinstitucional se activó porque el secuestrado tenía cargo público.

Un Estado que solo responde con toda su capacidad cuando la víctima es un funcionario ha abandonado su razón de ser.

Taxco no es la excepción trágica. Es el espejo. Y lo que refleja es un sistema de seguridad pública que sigue siendo, en demasiados municipios de este país, rehén de las mismas estructuras que debería desmantelar.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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Opinión Medidas de seguridad Seguridad nacional

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