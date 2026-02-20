El salario mínimo subió… ahora toca que el SAT y el IMSS hagan su tarea

Es un avance relevante en la política de recuperación salarial, resultado del acuerdo entre sector empresarial, sindicatos y gobierno. Pero no basta con subir el salario mínimo. Si el SAT y el IMSS no actualizan sus tablas de retención, el aumento se diluirá en descuentos para quienes menos ganan.

El problema: ganar un peso más puede significar 448 pesos menos

La Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS establecen que el salario mínimo no debe estar sujeto a retenciones. Quien gana esa cantidad debe recibirla íntegra. Sin embargo, las tablas vigentes del ISR y del IMSS no se han ajustado al alza del salario mínimo. El resultado es que una persona que gane apenas un peso más ya es sujeto de retenciones.

En 2026, esta situación sigue vigente. Las tablas del ISR publicadas en la miscelánea fiscal pese a su ajuste por inflación, mantienen rangos desactualizados. El límite inferior de los primeros tres niveles de retención están por debajo del nuevo salario mínimo general (7,169 pesos) y en el caso del salario mínimo en la frontera, también el límite inferior del cuarto nivel (12,598). Esto provoca que trabajadores con ingresos ligeramente superiores al mínimo pierdan una parte de su salario por concepto de impuestos.

Lo mismo ocurre con las retenciones del IMSS: las cuotas del trabajador se aplican desde el primer peso que supera el mínimo, lo que reduce aún más el ingreso disponible. Además de que en el caso del SM, ordena que sea cubierto por los patrones, lo cual no sería válido si se amplía el margen de salarios exentos de retenciones.