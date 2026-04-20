Panorama laboral. Exclusión y precariedad que permanecen

Mucha tinta y mucha saliva se dedican a revisar los cambios en los indicadores que mes a mes presentan el Inegi y el IMSS sobre ocupación, empleo (y desempleo), cuando en realidad la realidad está estancada y los cambios son marginales —incluso muchos dentro del margen estadístico.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza inició la publicación de una serie de análisis denominados "Panorama Laboral" que justamente comparan un conjunto de indicadores básicos sobre ocupación y empleo, mostrando la realidad actual (2025), comparada con el plazo inmediato (hace un año), con el corto plazo (hace 5 y hace 10 años) y con el mediano plazo (hace 20 años), usando la serie de datos comparables de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo – ENOE del Inegi, que arranca en el primer trimestre de 2005 y llega a la fecha al cuarto trimestre de 2025. 21 años de datos continuos, en los cuales ha habido una crisis internacional (2008-2009) y una pandemia global (2020-2021). Disponibles aquí https://www.frentealapobreza.mx/post/panorama-laboral

El “panorama” demuestra que resultan igual de alejados de la realidad los discursos triunfalistas que celebran “récords” históricos en empleo o una tasa de desocupación solo superada por la de Japón, como los análisis catastrofistas que anuncian una “debacle” por movimientos marginales. El verdadero escándalo es la persistencia de los retos estructurales: incluso pequeños avances de algunos puntos porcentuales en dos décadas implican, en casi todos los casos, más personas en exclusión laboral (sin trabajo) o con empleos precarios.

Exclusión laboral

Hoy, la población en edad y condición de trabajar —la “población potencialmente productiva” (PPP)— representa el 81% de los mayores de 15 años: 83.3 millones de personas (de aquí en adelante “M”). Hace 20 años era el 85%, con 61.6 M. El restante 19% actual son jóvenes que estudian o mayores de 65 años jubilados o pensionados.