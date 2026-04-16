¿Quién es Andrea Chávez Treviño, la senadora de Morena que pide licencia para buscar gubernatura?

“Los mismos apellidos, las mismas caras, repartiéndose el estado como si fuera un botín, con sus nóminas secretas, sus negocios chuecos y mientras tanto las colonias sin agua, la violencia en aumento y nuestros niños pasando hambre en la Sierra Tarahumara”, dijo sin dar nombres o apellidos.

“No me voy: regreso. Los que van son ellos”, aseguró.

¿Quién es Andrea Chávez?

Andrea Chávez Treviño nació el 8 de marzo de 1997 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Su ingreso al Senado fue como asesora parlamentaria en 2018. Ese mismo año se desempeñó como representante general de los equipos de campaña electoral en el distrito cuarto federal de Ciudad Juárez.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, fue diputada federal en la LXV Legislatura, secretaria de las comisiones de Federalismo y Desarrollo Municipal; y de Igualdad de Género entre 2021 y 2024.

Trabajó como secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en 2022.