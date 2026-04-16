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México

¿Quién es Andrea Chávez Treviño? La morenista que desea ser gobernadora en Chihuahua

La senadora solicita licencia para buscar la candidatura de Morena al estado de Chihuahua. Su excompañero Adán Augusto López ya había dicho que ella buscaría ese cargo.
jue 16 abril 2026 12:43 PM
¿Quién es Andrea Chávez Treviño, la senadora de Morena que pide licencia para buscar gubernatura?
La joven es originaria de Chihuahua y dentro de los motivos que mencionó para renunciar a su cargo como senadora y buscar la gubernatura es que el estado ha estado "secuestrado" por las mismas familias. (Foto: Facebook Andrea Chávez )

Comienzan las renuncias rumbo a las elecciones de 2027. Andrea Chávez Treviño solicitó licencia a su cargo en el Senado de la República para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Chihuahua en las elecciones intermedias del próximo año.

La legisladora afirmó que desea enfocarse en sus planes de campaña para la contienda interna de su partido.

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“Los mismos apellidos, las mismas caras, repartiéndose el estado como si fuera un botín, con sus nóminas secretas, sus negocios chuecos y mientras tanto las colonias sin agua, la violencia en aumento y nuestros niños pasando hambre en la Sierra Tarahumara”, dijo sin dar nombres o apellidos.

“No me voy: regreso. Los que van son ellos”, aseguró.

¿Quién es Andrea Chávez?

Andrea Chávez Treviño nació el 8 de marzo de 1997 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Su ingreso al Senado fue como asesora parlamentaria en 2018. Ese mismo año se desempeñó como representante general de los equipos de campaña electoral en el distrito cuarto federal de Ciudad Juárez.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, fue diputada federal en la LXV Legislatura, secretaria de las comisiones de Federalismo y Desarrollo Municipal; y de Igualdad de Género entre 2021 y 2024.

Trabajó como secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en 2022.

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Su nombre dentro de las contendientes a participar en las elecciones no es nuevo; el excoordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, ya había perfilado a la chihuahuense.

"Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora del estado. Ya se merece Chihuahua un buen gobierno", dijo el 3 de febrero de 2026.

Chávez Treviño lleva más de un año promocionando su imagen en Chihuahua.

A principios de 2025, proporcionaba servicios médicos en autobuses que tenían su rostro. Ante la exigencia de su partido dejó de hacerlo y cambió de producto. Ahora entrega cafés en vasos personalizados.

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La legisladora se incorpora a la contienda interna de su partido para buscar la candidatura.

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En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los servidores públicos que aspiren a una candidatura a que se separen de sus cargos para evitar conflictos en sus responsabilidades institucionales y dedicarse de lleno al trabajo territorial y político.

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Chihuahua Morena

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