ZonaLibre | Ebrard, ¿el regreso que se cocina?

Porque sí, la reforma va. En lo técnico, en lo estructural, en lo que se puede vender como avance: reducción de costos del sistema electoral, ajustes al órgano electoral, compactación de estructuras locales, cambios en la representación proporcional y nuevas reglas para el financiamiento de partidos. Todo eso camina. Todo eso, en papel, se aprobará.

Pero lo importante no está en el papel. Lo importante está en lo que se rompió en el camino.

La eliminación de la revocación de mandato para 2027 no fue un accidente. Fue una jugada. Una señal clara de que los “mini” aliados ya no están alineados como antes. Y cuando un partido pequeño se permite ese nivel de independencia, lo que realmente está diciendo es: “Ya no estoy obligado”.

Ahí está el verdadero golpe.

Porque durante años, el oficialismo construyó una maquinaria política donde los aliados funcionaban como extensiones disciplinadas. Hoy esa maquinaria cruje. Y no por la oposición, sino desde adentro. La confianza —esa palabra tan invisible como determinante— simplemente dejó de existir.

Y cuando eso pasa, ya no hay reforma que alcance para taparlo.

En ese contexto aparece una figura que entiende muy bien estos momentos: Marcelo Ebrard.

No está en la foto todos los días, pero está. Observando. Midiendo. Esperando. Y sobre todo, entendiendo que cuando el sistema pierde orden, alguien tiene que imponerlo.

Porque si algo quedó claro en este episodio es que el Congreso necesita operación política real. No discursos, no buenas intenciones, no conferencias. Operación. Acuerdos. Control. Y eso, hoy, simplemente no está ocurriendo.