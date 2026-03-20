ZonaLibre | La reunión silenciosa que define el futuro económico

Más allá de la imagen protocolaria, la Convención Bancaria es el principal foro de interlocución entre el poder político y el sistema bancario. Ahí se discuten temas estructurales: expansión del crédito, inclusión financiera, digitalización, tasas de interés, regulación prudencial, financiamiento productivo y estabilidad macroeconómica. En términos prácticos, es el lugar donde se evalúa si la banca mexicana seguirá funcionando como un sistema sólido pero conservador, o si finalmente dará pasos más agresivos hacia una mayor participación en el desarrollo interno.

México tiene una banca estable, rentable y bien capitalizada, pero con un rasgo histórico que suele generar debate: el nivel de crédito al sector privado sigue siendo relativamente bajo frente al tamaño de la economía. Mientras en otros países el financiamiento bancario representa una proporción mucho más alta del producto interno bruto, en México todavía existe una distancia considerable entre el tamaño del sistema financiero y su capacidad de penetración productiva. Esa es una de las razones por las que esta convención importa.

Para la presidenta Claudia Sheinbaum, esta edición tiene un significado político adicional. Su presencia frente a los banqueros no es únicamente institucional; es una prueba de narrativa económica. Lo que se espera de su intervención no es un discurso ideológico, sino una señal precisa de estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y continuidad regulatoria.

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Los mercados observan cuidadosamente tres mensajes: primero, que el gobierno mantendrá control sobre el déficit y las finanzas públicas; segundo, que habrá certeza jurídica para la inversión; y tercero, que la relación con el sector financiero seguirá siendo de coordinación y no de confrontación. En una economía donde el entorno internacional sigue presionado por tasas altas, desaceleración global y volatilidad geopolítica, cualquier matiz en el mensaje presidencial tiene lectura inmediata.

Pero el gobierno también necesita colocar en la mesa otro debate: cómo lograr que la banca aumente su participación en sectores productivos que hoy siguen sub atendidos. Las pequeñas y medianas empresas continúan enfrentando barreras para acceder a financiamiento competitivo, pese a que representan una parte esencial del empleo nacional. Sin mayor crédito productivo, el crecimiento económico inevitablemente pierde velocidad.