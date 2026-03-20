ZonaLibre | La reunión silenciosa que define el futuro económico

Hay reuniones que no producen titulares estridentes pero sí consecuencias profundas. La 89 Convención Bancaria pertenece a esa categoría. Cada año, durante unos días, el gobierno federal, los principales grupos financieros del país, organismos reguladores y empresarios se sientan en la misma mesa para revisar el estado real del sistema financiero mexicano y, sobre todo, para definir qué tan capaz será la banca de acompañar el crecimiento económico nacional en el corto y mediano plazo.
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Más allá de la imagen protocolaria, la Convención Bancaria es el principal foro de interlocución entre el poder político y el sistema bancario. Ahí se discuten temas estructurales: expansión del crédito, inclusión financiera, digitalización, tasas de interés, regulación prudencial, financiamiento productivo y estabilidad macroeconómica. En términos prácticos, es el lugar donde se evalúa si la banca mexicana seguirá funcionando como un sistema sólido pero conservador, o si finalmente dará pasos más agresivos hacia una mayor participación en el desarrollo interno.
México tiene una banca estable, rentable y bien capitalizada, pero con un rasgo histórico que suele generar debate: el nivel de crédito al sector privado sigue siendo relativamente bajo frente al tamaño de la economía. Mientras en otros países el financiamiento bancario representa una proporción mucho más alta del producto interno bruto, en México todavía existe una distancia considerable entre el tamaño del sistema financiero y su capacidad de penetración productiva. Esa es una de las razones por las que esta convención importa.
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, esta edición tiene un significado político adicional. Su presencia frente a los banqueros no es únicamente institucional; es una prueba de narrativa económica. Lo que se espera de su intervención no es un discurso ideológico, sino una señal precisa de estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y continuidad regulatoria.
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Los mercados observan cuidadosamente tres mensajes: primero, que el gobierno mantendrá control sobre el déficit y las finanzas públicas; segundo, que habrá certeza jurídica para la inversión; y tercero, que la relación con el sector financiero seguirá siendo de coordinación y no de confrontación. En una economía donde el entorno internacional sigue presionado por tasas altas, desaceleración global y volatilidad geopolítica, cualquier matiz en el mensaje presidencial tiene lectura inmediata.
Pero el gobierno también necesita colocar en la mesa otro debate: cómo lograr que la banca aumente su participación en sectores productivos que hoy siguen sub atendidos. Las pequeñas y medianas empresas continúan enfrentando barreras para acceder a financiamiento competitivo, pese a que representan una parte esencial del empleo nacional. Sin mayor crédito productivo, el crecimiento económico inevitablemente pierde velocidad.
A eso se suma la necesidad de profundizar la inclusión financiera. Aunque México ha avanzado en bancarización, todavía existe una alta dependencia del efectivo en amplias regiones del país. Por eso, uno de los ejes técnicos más relevantes de la convención gira en torno a infraestructura digital, pagos electrónicos, interoperabilidad financiera y expansión tecnológica de servicios bancarios.
Este punto conecta directamente con uno de los grandes desafíos que México tiene enfrente: su preparación para la Copa del Mundo 2026 y para el crecimiento sostenido de los grandes flujos turísticos internacionales.
Un Mundial no solo exige estadios listos; exige capacidad financiera operativa. Requiere inversión en movilidad, conectividad aeroportuaria, infraestructura hotelera, logística urbana, sistemas de pago rápidos y servicios digitales para millones de visitantes. Cada una de esas áreas depende, en alguna medida, de financiamiento bancario y de mecanismos ágiles de inversión.
Si México quiere capitalizar económicamente el Mundial, necesita una banca activa en proyectos de infraestructura, en cadenas de servicios turísticos y en financiamiento empresarial vinculado al consumo internacional. Lo mismo ocurre con otros grandes polos turísticos como Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta y la Ciudad de México, donde el crecimiento del turismo internacional demanda cada vez mayor sofisticación financiera.
Además, el turismo contemporáneo ya no se mueve únicamente por capacidad hotelera, sino por experiencia digital. El visitante internacional espera pagos inmediatos, plataformas bancarias compatibles, servicios electrónicos fluidos y una economía capaz de operar sin fricciones tecnológicas. Ahí la banca tiene un papel estratégico que rebasa lo estrictamente financiero.
Por eso esta convención no debería verse como un asunto exclusivo de banqueros. Lo que ahí se acuerde o se deje de acordar puede reflejarse en el costo del crédito hipotecario, en la facilidad para financiar un negocio, en el acceso a inversión para infraestructura local o en la velocidad con que México aproveche oportunidades internacionales.
Al final, la Convención Bancaria funciona como un termómetro de confianza. Si el diálogo entre gobierno y sistema financiero produce señales claras, México fortalece su posición frente a inversionistas y acelera capacidad de crecimiento. Si el mensaje es ambiguo, el costo suele aparecer después en forma de menor crédito, mayor cautela financiera y oportunidades perdidas.
Y justo en un momento donde el país se prepara para eventos globales, nearshoring, expansión turística y nuevas exigencias logísticas, esa conversación deja de ser técnica para convertirse en una discusión profundamente nacional.
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.