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México

Morena nombra a Citlalli Hernández presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones

Luego de presentar su renuncia a l Secretaría de Mujeres, encabezará los acuerdos de coalición con los partidos aliados de Morena, el Verde y el PT.
jue 16 abril 2026 12:22 PM
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Citlallí Hernández dijo que la intención es que la alianza entre los tres partidos siga, rumbo a las elecciones del 2027. (X/@EdoMex__Morena)

Después de que el PVEM anunció que no irá con Morena en San Luis Potosí ni en la Ciudad de México para el próximo proceso electoral, el partido guinda nombró a Citlalli Hernández presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, por lo que encabezará los acuerdos de coalición con los “aliados”.

En conferencia, la presidenta del partido oficialista, Luisa Maria Alcalde, señaló que desde hace semanas le propuso a la exsecretaria de Estado formar parte del partido para organizar el próximo proceso electoral, ya que cuenta con experiencia en el proceso de conformación de alianzas.

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“Sabíamos de su responsabilidad en la Secretaría, por eso desde hace semanas le pedidos la posibilidad de acompañar este proceso y desde esta trinchera pudiera fortalecer a Morena. (…) Ella ha colaborado en llevar e impulsar los acuerdos y alianzas con el PT y el PVEM”, mencionó la dirigente morenista.

Al ser cuestionada si dan por perdida la unión con el PVEM en San Luis Potosí , aseguró que la intención es que haya alianza entre los tres partidos (Morena, PT, PVEM) en todo el país, pero siguiendo, aclaró, las reglas de prohibir el nepotismo en las elección de candidatos.

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“Ya se instaló la mesa de alianzas y nuestra idea es que Citlalli nos pueda ayudar a dar seguimiento permanente a esta mesa de alianzas y también ayudar en todo el proceso interno”, declaró.

Mientras, la ahora titular de la Comisión Nacional de Elecciones aseguró que su trabajo será no solo “acompañar” el proceso electoral, sino mantener lo que ha ganado Morena tanto a nivel estatal como federal.

“Vamos a mantener nuestros gobiernos estatales, a mantener nuestra mayoría calificada, a fortalecer nuestro partido y la unidad y a que siga avanzando la transformación”, comentó Citlali Hernández.

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Entre sus funciones será encabezar las mesas de coalición con el PVEM y el PT, conformar acuerdo con ellos, definir a los coordinadores de la transformación –que después se convierten en candidatos- y fortalecer al partido desde el territorio.

“Morena sabe que construir una coalición es fundamental”, declaró Hernández y comentó que, aunque estos partidos son aliados de Morena, eso no significa que no tengan diferencias.

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Citlalli Hernández fue secretaria General de Morena, por lo que estuvo en tres procesos electorales de 2020 a 2024. En la elección presidencial de 2024 encabezó la Coordinación de Coaliciones de dicho proceso.

Ella fue la primera titular de la Secretaría de Mujeres, dependencia creada en el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero esta mañana renunció para asumir nuevas funciones en Morena .

En 2027 se elegirán más de 2,000 cargos a nivel federal y local, que van desde presidencias municipales y gobiernos estatales hasta diputaciones federales.

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