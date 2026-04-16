Morena nombra a Citlalli Hernández presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones

“Sabíamos de su responsabilidad en la Secretaría, por eso desde hace semanas le pedidos la posibilidad de acompañar este proceso y desde esta trinchera pudiera fortalecer a Morena. (…) Ella ha colaborado en llevar e impulsar los acuerdos y alianzas con el PT y el PVEM”, mencionó la dirigente morenista.

Al ser cuestionada si dan por perdida la unión con el PVEM en San Luis Potosí , aseguró que la intención es que haya alianza entre los tres partidos (Morena, PT, PVEM) en todo el país, pero siguiendo, aclaró, las reglas de prohibir el nepotismo en las elección de candidatos.

“Ya se instaló la mesa de alianzas y nuestra idea es que Citlalli nos pueda ayudar a dar seguimiento permanente a esta mesa de alianzas y también ayudar en todo el proceso interno”, declaró.

Mientras, la ahora titular de la Comisión Nacional de Elecciones aseguró que su trabajo será no solo “acompañar” el proceso electoral, sino mantener lo que ha ganado Morena tanto a nivel estatal como federal.

“Vamos a mantener nuestros gobiernos estatales, a mantener nuestra mayoría calificada, a fortalecer nuestro partido y la unidad y a que siga avanzando la transformación”, comentó Citlali Hernández.