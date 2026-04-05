Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Observatorio Permanente, la nueva plataforma de monitoreo tras el derrame en el Golfo

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el monitoreo ambiental y se desarrollará bajo un enfoque colaborativo entre la comunidad científica, el sector privado y los distintos niveles de gobierno.
dom 05 abril 2026 01:36 PM
derrame en el golfo limpia
El Observatorio Permanente busca monitorear el cambio climático, la biodiversidad y los riesgos ambientales en la región. (Gobierno de México)

El gobierno federal lanzó una nueva estrategia para enfrentar las consecuencias del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México: la creación del Observatorio Permanente del Golfo .

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el monitoreo ambiental y se desarrollará bajo un enfoque colaborativo entre la comunidad científica, el sector privado y los distintos niveles de gobierno.

Publicidad

El Observatorio Permanente, que será coordinado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (Secihti), se diseñará como una plataforma integral de monitoreo en tiempo real.

Su infraestructura combinará tecnologías de última generación, como boyas oceanográficas, estaciones meteorológicas y plataformas satelitales, para monitorear el cambio climático, la biodiversidad y los riesgos ambientales en la región.

sheinbaum derrame golfo de mexico.jpeg
presidencia

Gobierno anuncia sistema de alertamiento tras derrame en el Golfo de México

El proyecto integrará a diversas instituciones académicas, como la UNAM , la Universidad Veracruzana y la UABC, así como a centros de investigación como el CICESE y ECOSUR, con el fin de generar políticas públicas basadas en datos científicos y promover la participación activa de la comunidad en la recolección de información.

El Observatorio tendrá cuatro objetivos clave: el monitoreo del cambio climático, la protección de la biodiversidad, la promoción de la seguridad industrial y ambiental y la activación de la ciencia ciudadana, en la que estudiantes y poblaciones locales serán parte fundamental de los esfuerzos de investigación y vigilancia.

Publicidad

Derrame en el Golfo

Sobre el derrame, el grupo encargado de atender la emergencia informó que, hasta la fecha, se recuperaron 894.2 toneladas de hidrocarburo de las playas afectadas en Veracruz y Tabasco, tras el operativo conjunto que incluye limpieza, contención y monitoreo en más de 630 kilómetros de costa.

De las 48 playas inicialmente impactadas, 32 ya fueron limpiadas, incluidas siete en Tabasco y 25 en Veracruz.

El esfuerzo involucra a más de 3,300 personas de diversas dependencias del gobierno federal, quienes realizan recorridos terrestres, marítimos y aéreos, los cuales incluyen sobrevuelos de reconocimiento en áreas clave como la Sonda de Campeche y el complejo Cantarell.

Derrames petroleros afectan a comunidades y no hay culpables
Empresas

“Hoy limpian, mañana vuelve el petróleo”: el costo ambiental y humano tras derrames de hidrocarburo

Además, se emplean múltiples equipos especializados, entre ellos buques, vehículos, drones y aeronaves, para garantizar la efectividad de las labores de vigilancia y contención.

En paralelo, el gobierno intensifica los esfuerzos de atención al sector pesquero en las zonas afectadas, con visitas a comunidades de Veracruz y Tamaulipas para ofrecer apoyo directo y asegurar la continuidad de las actividades productivas de los pescadores.

También se establecieron puntos de acopio para gestionar adecuadamente los residuos derivados de la limpieza de playas.

Publicidad

Tags

México-Golfo Ciudades Tabasco Pemex

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad