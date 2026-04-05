Observatorio Permanente, la nueva plataforma de monitoreo tras el derrame en el Golfo

Derrame en el Golfo
Sobre el derrame, el grupo encargado de atender la emergencia informó que, hasta la fecha, se recuperaron 894.2 toneladas de hidrocarburo de las playas afectadas en Veracruz y Tabasco, tras el operativo conjunto que incluye limpieza, contención y monitoreo en más de 630 kilómetros de costa.
De las 48 playas inicialmente impactadas, 32 ya fueron limpiadas, incluidas siete en Tabasco y 25 en Veracruz.
El esfuerzo involucra a más de 3,300 personas de diversas dependencias del gobierno federal, quienes realizan recorridos terrestres, marítimos y aéreos, los cuales incluyen sobrevuelos de reconocimiento en áreas clave como la Sonda de Campeche y el complejo Cantarell.
Además, se emplean múltiples equipos especializados, entre ellos buques, vehículos, drones y aeronaves, para garantizar la efectividad de las labores de vigilancia y contención.
En paralelo, el gobierno intensifica los esfuerzos de atención al sector pesquero en las zonas afectadas, con visitas a comunidades de Veracruz y Tamaulipas para ofrecer apoyo directo y asegurar la continuidad de las actividades productivas de los pescadores.
También se establecieron puntos de acopio para gestionar adecuadamente los residuos derivados de la limpieza de playas.