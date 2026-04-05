Observatorio Permanente, la nueva plataforma de monitoreo tras el derrame en el Golfo

El Observatorio Permanente, que será coordinado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (Secihti), se diseñará como una plataforma integral de monitoreo en tiempo real.

Su infraestructura combinará tecnologías de última generación, como boyas oceanográficas, estaciones meteorológicas y plataformas satelitales, para monitorear el cambio climático, la biodiversidad y los riesgos ambientales en la región.

El proyecto integrará a diversas instituciones académicas, como la UNAM , la Universidad Veracruzana y la UABC, así como a centros de investigación como el CICESE y ECOSUR, con el fin de generar políticas públicas basadas en datos científicos y promover la participación activa de la comunidad en la recolección de información.

El Observatorio tendrá cuatro objetivos clave: el monitoreo del cambio climático, la protección de la biodiversidad, la promoción de la seguridad industrial y ambiental y la activación de la ciencia ciudadana, en la que estudiantes y poblaciones locales serán parte fundamental de los esfuerzos de investigación y vigilancia.