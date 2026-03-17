La reforma electoral. Del rechazo del Plan A al debate del Plan B

El Plan A fue presentado como una iniciativa de reforma constitucional con cambios estructurales relevantes. Sin embargo, no alcanzó el consenso necesario en el Poder Legislativo, principalmente por la falta de mayoría calificada, lo que derivó en su rechazo y en el posterior anuncio de la presentación de una alternativa conocida como Plan B.

Para tener un contexto claro, el llamado “Plan A” proponía modificaciones sustanciales al sistema electoral, enfocadas en la reducción de costos, la reconfiguración de la representación política y el rediseño de la comunicación política.

Uno de los ejes centrales fue la disminución del financiamiento público a los partidos políticos, bajo el argumento de reducir el gasto público destinado a actividades electorales y partidistas. También se planteó reducir los tiempos oficiales asignados a los partidos en radio y televisión, con el objetivo de limitar la saturación de propaganda política y disminuir costos asociados a las campañas.

Otro aspecto relevante fue la eliminación de los senadores de representación proporcional, buscando un modelo basado exclusivamente en la elección directa.

Desde una perspectiva técnica, se argumentó la necesidad de eficiencia y austeridad; políticamente, se buscó fortalecer la legitimidad del voto directo. No obstante, hay que considerar los siguientes aspectos.

El financiamiento público de los partidos políticos responde a la necesidad de garantizar su independencia respecto a presiones externas, como el financiamiento privado o de origen ilícito, que pueden distorsionar la competencia democrática y la toma de decisiones internas tanto a nivel partido como al de órganos del Estado. Este modelo ha sido ampliamente estudiado en Latinoamérica y el resto del mundo, y se ha adoptado con variantes, como un mecanismo para reducir la influencia de intereses particulares y promover la equidad en las contiendas electorales. Si bien no es una solución exenta de desafíos, disminuir el financiamiento público incrementa la vulnerabilidad de los partidos frente a fuentes de recursos no reguladas, poniendo en riesgo la transparencia y la legitimidad del sistema político.