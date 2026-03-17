La reforma electoral ha sido uno de los temas centrales del debate político reciente en México. Su planteamiento generó una amplia discusión pública debido a las implicaciones que tendría en el sistema de representación, el financiamiento de los partidos y la organización de los procesos electorales. El proyecto original, conocido como Plan A, buscaba una transformación profunda del modelo electoral vigente.
La reforma electoral. Del rechazo del Plan A al debate del Plan B
El Plan A fue presentado como una iniciativa de reforma constitucional con cambios estructurales relevantes. Sin embargo, no alcanzó el consenso necesario en el Poder Legislativo, principalmente por la falta de mayoría calificada, lo que derivó en su rechazo y en el posterior anuncio de la presentación de una alternativa conocida como Plan B.
Para tener un contexto claro, el llamado “Plan A” proponía modificaciones sustanciales al sistema electoral, enfocadas en la reducción de costos, la reconfiguración de la representación política y el rediseño de la comunicación política.
Uno de los ejes centrales fue la disminución del financiamiento público a los partidos políticos, bajo el argumento de reducir el gasto público destinado a actividades electorales y partidistas. También se planteó reducir los tiempos oficiales asignados a los partidos en radio y televisión, con el objetivo de limitar la saturación de propaganda política y disminuir costos asociados a las campañas.
Otro aspecto relevante fue la eliminación de los senadores de representación proporcional, buscando un modelo basado exclusivamente en la elección directa.
Desde una perspectiva técnica, se argumentó la necesidad de eficiencia y austeridad; políticamente, se buscó fortalecer la legitimidad del voto directo. No obstante, hay que considerar los siguientes aspectos.
El financiamiento público de los partidos políticos responde a la necesidad de garantizar su independencia respecto a presiones externas, como el financiamiento privado o de origen ilícito, que pueden distorsionar la competencia democrática y la toma de decisiones internas tanto a nivel partido como al de órganos del Estado. Este modelo ha sido ampliamente estudiado en Latinoamérica y el resto del mundo, y se ha adoptado con variantes, como un mecanismo para reducir la influencia de intereses particulares y promover la equidad en las contiendas electorales. Si bien no es una solución exenta de desafíos, disminuir el financiamiento público incrementa la vulnerabilidad de los partidos frente a fuentes de recursos no reguladas, poniendo en riesgo la transparencia y la legitimidad del sistema político.
En México, el esquema actual de financiamiento público busca equilibrar el acceso a recursos mediante una distribución mixta: 30% de manera igualitaria y 70% proporcional a la fuerza electoral de cada partido, lo cual permite fortalecer a las fuerzas políticas más pequeñas y fomenta la pluralidad. Además, la reducción de tiempos oficiales en radio y televisión afecta de manera más significativa a los partidos con menor votación, ya que limita su capacidad de difundir propuestas y competir en igualdad de condiciones. Finalmente, la eliminación de diputados y senadores de representación proporcional restringe la inclusión de minorías y dificulta la entrada de nuevas opciones políticas al sistema, lo que impacta negativamente en la representatividad y diversidad del Congreso.
Ante el rechazo del “Plan A”, se anunció el “Plan B”, el cual representa una serie de reformas constitucionales -también-, que propone disminuir recursos destinados a diversas instancias de gobiernos estatales y municipales, entre ellas cabildos de los Ayuntamientos y Congresos Locales.
La propuesta de disminuir recursos a Ayuntamientos y Congresos locales parte de una comparación simplista basada en el promedio nacional, sin considerar las particularidades de cada Estado y Municipio. Este enfoque plantea dudas sobre los mecanismos de reasignación de recursos, ya que no queda del todo claro cómo se garantizaría que los fondos ahorrados realmente beneficien el desarrollo local.
Como corolario, es importante señalar que plantear de manera tajante la reducción de regidores o legisladores, además de recortar los recursos, mantiene el mismo sesgo de afectar la inclusión de minorías y fortalecer a los partidos mayoritarios. Así, podríamos estar ante un escenario en el que el rechazo al nuevo plan de reforma electoral tenga el mismo destino que el llamado Plan A. Será fundamental revisar a detalle la propuesta que se envíe al Congreso para contar con más elementos y poner especial atención a los matices y detalles que puedan impactar la representatividad y el equilibrio democrático.
____
Nota del editor: Jean Paul Huber Olea y Contró es Licenciado en Derecho por la UNAM y catedrático por oposición de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la misma universidad, y Maestro en Mercadotecnia y Publicidad por la Universidad Anáhuac. Es consultor político con más de 30 años de experiencia en materia electoral. Es expresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (ALACOP), miembro de la Asociación Internacional de Consultores Políticos (IAPC) y actualmente es Notario Público, Presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Colegio Nacional del Notariado Mexicano desde 2020. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.