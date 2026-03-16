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México

El "Plan B" electoral propone que Sheinbaum haga campaña para "defenderse" en revocación de mandato

El nuevo proyecto de reforma electoral “no presenta ningún tipo de inestabilidad democrática hacia el futuro”, afirmó Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del PVEM.
lun 16 marzo 2026 11:31 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum podría hacer campaña ante proceso de revocación de mandato
De aprobarse el "Plan B" de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum podría hacer campaña durante 60 días para "defenderse" ante una consulta de revocación de mandato, explicó Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

En la consulta de revocación de mandato quien encabece la presidencia podrá hacer campaña para defenderse de este proceso, de acuerdo al nuevo "Plan B" de la reforma electoral planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum, según explicó Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

“Como en el mundo entero se establece la posibilidad de que aquella persona que está sujeta a este procedimiento a través de una convocatoria ciudadana pueda hacer una campaña en defensa de su proyecto”, explicó el político durante el programa Ciro Gómez Leyva por la mañana, de Grupo Fórmula.

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Dicha consulta se podrá realizar en el tercer o cuarto año de gobierno, por lo cual para el mandato de Sheinbaum podría coincidir en votarse el mismo día de la elección del Poder Judicial de 2027, prevista para el 1 de junio.

La persona en la Presidencia tendrá la oportunidad de hacer campaña durante 60 días previo a la consulta.

Escobar aclaró que la consulta de revocación de mandato solo se realizará en una sola ocasión por sexenio a petición ciudadana, esto es cuando se reúnan las firmas del equivalente al 3% de la Lista Nominal de Electores a nivel nacional –equivalente a alrededor de 3 millones 51,000 personas solicitando la consulta– y esto se refleje en al menos 16 entidades del país. De no haber solicitud o no alcanzarse los requisitos, no habrá consulta.

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El representante del PVEM se posicionó a favor de este nuevo proyecto al considerar que “no presenta ningún tipo de inestabilidad democrática hacia el futuro”.

“Se pudo construir, a diferencia de la ocasión anterior, una iniciativa de común acuerdo, una iniciativa donde se escuchó la opinión tanto del Partido del Trabajo como de nosotros”, dijo al periodista Gómez Leyva.

El "Plan B" incluye que se pueda someter a consulta ciudadana temas electorales pero “que no son delicados”, como la edad para votar, la implementación del voto electrónico y la ampliación del voto migrante.

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Quedan fuera los aspectos establecidos en el Artículo 41 de la Constitución federal, como modificaciones sobre el Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos, medios de comunicación, financiamiento público y la integración de las cámaras del Poder Legislativo.

“Esa parte que era la delicada, donde se podría generar algo de inestabilidad democrática, no va a estar en la reforma”, sostuvo Escobar.

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El tercer punto relevante del nuevo proyecto es la austeridad, pues se establece como tope que los Congresos locales puedan recibir como presupuesto hasta el 0.7% del presupuesto estatal.

También se limita el número de regidores por municipio: un máximo de siete regidores en las comunidades con hasta 60,000 habitantes, hasta 12 regidores en municipios con 800,000 habitantes y hasta 15 regidores en aquellos con más de 800,000 habitantes.

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