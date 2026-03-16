El "Plan B" electoral propone que Sheinbaum haga campaña para "defenderse" en revocación de mandato

Dicha consulta se podrá realizar en el tercer o cuarto año de gobierno, por lo cual para el mandato de Sheinbaum podría coincidir en votarse el mismo día de la elección del Poder Judicial de 2027, prevista para el 1 de junio.

La persona en la Presidencia tendrá la oportunidad de hacer campaña durante 60 días previo a la consulta.

Escobar aclaró que la consulta de revocación de mandato solo se realizará en una sola ocasión por sexenio a petición ciudadana, esto es cuando se reúnan las firmas del equivalente al 3% de la Lista Nominal de Electores a nivel nacional –equivalente a alrededor de 3 millones 51,000 personas solicitando la consulta– y esto se refleje en al menos 16 entidades del país. De no haber solicitud o no alcanzarse los requisitos, no habrá consulta.

El representante del PVEM se posicionó a favor de este nuevo proyecto al considerar que “no presenta ningún tipo de inestabilidad democrática hacia el futuro”.

“Se pudo construir, a diferencia de la ocasión anterior, una iniciativa de común acuerdo, una iniciativa donde se escuchó la opinión tanto del Partido del Trabajo como de nosotros”, dijo al periodista Gómez Leyva.

El "Plan B" incluye que se pueda someter a consulta ciudadana temas electorales pero “que no son delicados”, como la edad para votar, la implementación del voto electrónico y la ampliación del voto migrante.