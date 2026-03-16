Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum enviará este martes “Plan B” de reforma electoral; va a revisar redacción final

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que revisará este lunes cómo quedó el contenido de la iniciativa que, de aprobarse, lograría ahorros por 4,000 mdp para destinarse a obras y servicios
lun 16 marzo 2026 10:29 AM
Plan B Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este lunes revisará cómo quedó el contenido de la iniciativa de reforma electoral que enviará mañana al Legislativo. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este martes enviará su iniciativa de reforma electoral, el conocido como “Plan B”, sin embargo, insistió que no quitará el “dedo del renglón” para quitar privilegios a partidos políticos.

“Al rato voy a ver a la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) para ver cómo quedó finalmente la redacción de lo que se va a enviar”, explicó este lunes.

Publicidad

Debido a que su propuesta de reforma en materia electoral fue rechazada, la presidenta presentó el “Plan B” mediante el que propone disminuir privilegios en Congresos locales y en municipios y fortalecer la consulta popular.

De aprobarse su proyecto, se lograría un ahorro aproximado de 4,000 millones de pesos que se destinarán directamente a los estados y municipios.

En Palacio Nacional, la presidenta expuso que la intención de su proyecto es bajar la cantidad de recursos que se utilizan en ciertos congresos y municipios, pero la meta sigue siendo disminuir privilegios que tienen partidos políticos.

“Nosotros vamos a seguir de todas maneras insistiendo en que también debe haber disminución de los privilegios a los partidos políticos y la elección de todos los diputados, eso es algo que para nosotros es algo que ha pedido la gente, que no se logró ahora, pero eso no quiere decir que no quitemos el dedo del renglón, ahora a lo mejor no se puede pero después a lo mejor sí”, destacó.

Te puede interesar:

plan b sheinbaum
Las claves del "Plan B" de reforma electoral de Sheinbaum: recorte a congresos locales, menos regidores... La presidenta de México presentará su ''Plan B'' electoral después de que a Morena no le alcanzaron los votos en el Congreso para aprobar el ''Plan A'', el cual fue rechazado por opositores y aliados.

La mandataria federal aclaró que si la reforma se aprueba, los recursos que se ahorren serán destinados a los servicios públicos de cada municipio.

“En este caso la aportación federal el objetivo es que no se vaya a pagar a un regidor, sus bonos y sus beneficios y sus camionetas y sus trabajadores y sus asesores, si no que se vaya para bachear, que se vaya para obra pública, para agua potable, para drenaje y así debe decir en la reforma que estamos presentando que el recurso que se ahorre de los congresos estatales o a los municipios debe de ir para beneficio de la gente, para obras y para servicio”, detalló.

Publicidad

Sobre el rechazo de algunos legisladores de partidos aliados de Morena a la reforma electoral, la presidenta consideró que fue su posición, la cual será evaluada por el pueblo de México.

“Es su posición y eso lo valora el pueblo. Es su posición, nosotros seguimos pensando lo mismo, yo no he cambiado de parecer y además, qué bueno que envié la reforma, aunque se haya votado en contra porque marca lo que nosotros pensamos y vamos a seguir insistiendo que es muy importante que disminuya el presupuesto de los partidos políticos y que los plurinominales no sean definidos por las listas de las cúpulas de los partidos”, indicó.

Te puede interesar:

Sheinbaum: reforma electoral es una victoria aunque no la aprueben y confirma que hay plan B
Sheinbaum: reforma electoral es una victoria aunque no la aprueben; posible “plan b” se verá después La presidenta Sheinbaum informó que hoy enviará la propuesta de reforma electoral, la cual nombró "Decálogo por la democracia". Si no es aprobada, afirmó que no habrá problema con los aliados.

Agregó que ella como presidenta cumplió con su promesa de presentar una reforma electoral, pero que corresponde a la gente valorar el voto de cada legislador.

La semana pasada la presidenta sufrió una derrota en el Poder Legislativo cuando su iniciativa de reforma constitucional no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada. La propuesta obtuvo 246 votos a de Morena, 12 de PVEM y un voto del PT, pero 234 en contra de las bancadas del PAN, PRI, MC, así como de legisladores del PT y PVEM.

Esta noche sostendrá una reunión en Palacio Nacional para abordar la agenda legislativa pendiente en el Congreso. "Tenemos una agenda importante que todavía, está pendiente, por cierto, está por aprobarse en Cámara de diputados lo de la disminución de las pensión dorada que se aprobó en el Senado", dijo.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Reforma electoral conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad