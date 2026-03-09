Blindar el estadio, ignorar la ciudad

El documento de la Secretaría de la Defensa Nacional correspondiente a la sede tapatía muestra una arquitectura operativa impresionante en papel: fuerzas de tarea conjuntas, cinturones de seguridad concéntricos, defensa aérea multicapa, 24 aeronaves, 81 sistemas antidrones, 2,136 vehículos y equipos QBRN. La pregunta incómoda no es cuántos son.

Es si este andamiaje colosal está construido sobre los cimientos correctos o si, debajo de su aparente solidez, hay vacíos que ningún general mencionó en la presentación.

Lo que el mapa deliberadamente omite

El Plan Kukulkán describe con precisión los perímetros físicos del Estadio Akron, el Aeropuerto Miguel Hidalgo, los hoteles y la Academia AGA. Los cinturones concéntricos —Inmediata, Mediata, Lejana y de Refuerzo— reproducen modelos utilizados en Brasil 2014 y Qatar 2022.

Hasta ahí, el diseño es reconocible. El problema está en lo que el esquema deliberadamente silencia.

A la fecha de elaboración de este plan, varios de los países que disputarán sus partidos en suelo mexicano aún no han clasificado. Los repechajes pendientes significan que México no sabe con certeza qué comunidades de aficionados recibirá en cada sede.

Esto no es un detalle menor: los patrones de comportamiento colectivo, los antecedentes de incidentes en eventos masivos y los vínculos potenciales entre grupos de aficionados y estructuras delictivas de sus países de origen son variables que exigen inteligencia previa específica, no genérica.

Planificar la seguridad de un Mundial sin conocer todavía a todos sus actores es como diseñar un operativo quirúrgico sin haber completado el diagnóstico. El plan no menciona este vacío. Esa omisión, por sí sola, es una señal de alarma.