Blindar el estadio, ignorar la ciudad

Las grietas del gigante
El plan contempla 17,625 efectivos para Guadalajara. Es una cifra robusta.
Sin embargo, los ejercicios de adiestramiento —"EMA Ollamani", entre el 9 y el 19 de marzo— apenas capacitarán al 42% del personal total desplegado a nivel nacional antes del inicio del torneo. El 58% restante llegará al campo con instrucción estándar, sin formación especializada en control de masas multiculturales ni en protocolos de desescalada con aficionados internacionales de perfiles aún desconocidos.
El FIFA Crowd Safety Management exige personal certificado. México no ha reportado públicamente avance alguno en esa certificación conjunta con la FIFA. Ese silencio institucional es estruendoso.
La defensa aérea presenta una arquitectura técnicamente ambiciosa: tres subsectores concéntricos, interceptores F-5, coordinación permanente con el CENAVI.
Pero Qatar demostró con crudeza que la amenaza aérea crítica en un Mundial no proviene de aeronaves convencionales, sino de drones comerciales modificados operados desde zonas urbanas densas. Los 81 sistemas antidrones del plan son prometedores en teoría.
Su efectividad real en entornos saturados como el centro histórico de Guadalajara o la Ciudad de México —donde la densidad edilicia, el ruido electromagnético y la movilidad ciudadana crean condiciones de interferencia permanente— no ha sido validada públicamente bajo condiciones de estrés operativo real. Presentar un número sin respaldo de pruebas documentadas es, en el mejor de los casos, optimismo institucional. En el peor, propaganda.
Lo que debe hacerse
Tres ejes de política pública son urgentes e implementables antes del arranque del torneo.
Primero, activar de inmediato unidades de inteligencia social dedicadas al perfilamiento de comunidades de aficionados de cada selección clasificada y por clasificar, en coordinación con cancillerías, servicios de inteligencia extranjeros y federaciones participantes. Conocer los patrones de comportamiento de cada grupo antes de su llegada no es paranoia; es profesionalismo preventivo básico que Brasil aplicó en 2014 con resultados documentados.