Agenda Estados Unidos, un año; seguridad, comercio y migración

Desde esta perspectiva, los flujos migratorios, el tráfico de fentanilo, las tensiones comerciales y la violencia asociada al crimen organizado no son problemas aislados ni susceptibles de soluciones lineales. Por el contrario, se trata de fenómenos interdependientes, con múltiples actores, narrativas en disputa y altos costos políticos. La Declaración de Emergencia cristaliza esta visión al justificar la ampliación de facultades ejecutivas y la centralidad de agencias de seguridad interior y defensa, bajo el argumento de una amenaza multidimensional a la soberanía y la seguridad interna.

Un elemento clave del primer año de gobierno ha sido la redefinición del crimen organizado transnacional como amenaza equiparable al terrorismo, particularmente en relación con los cárteles vinculados al tráfico de fentanilo. Esta narrativa, incorporada en la ESN de noviembre de 2025, permite integrar instrumentos de seguridad nacional, inteligencia y cooperación militar en una agenda tradicionalmente asociada a políticas de salud pública, comercio y control fronterizo. Sin embargo, esta securitización amplificada tiende a simplificar las causas estructurales del problema, desplazando enfoques de desarrollo, prevención y corresponsabilidad regional.

En materia migratoria, el gobierno ha privilegiado una lógica de control reforzado y disuasión, articulando la emergencia nacional con políticas de expulsión acelerada y presión sobre gobiernos locales y países vecinos. La estrategia de control fronterizo de Estados Unidos produjo efectos inmediatos sobre los flujos irregulares: los encuentros se redujeron a 665,985 en el año fiscal 2025, en contraste con los niveles históricamente altos de la administración Biden (1.9 millones en el año fiscal de 2021 (USCBP, 14 de noviembre de 2025). A ello se sumó una política de deportaciones aceleradas, que en 2025 alcanzó cerca de 145,000 migrantes mexicanos –de un total estimado en 500,000 migrantes irregulares deportados -.

En el ámbito comercial, la amenaza recurrente de aranceles y el uso del comercio como instrumento de presión política se entrelazan con la narrativa de seguridad. La ESN reconoce, implícitamente, que la interdependencia económica con México es estratégica, pero la tensión entre proteccionismo y competitividad regional permanece como una contradicción central del primer año de gobierno. La relación bilateral se ha tensionado por la aplicación de aranceles lo más altos en una generación: 25% sobre contenido no estadounidense en automóviles, hasta 50% sobre aluminio y acero y 25% sobre exportaciones que no cumplen con el T-MEC.