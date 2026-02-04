Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

México y EU tienen un nuevo plan para blindar los minerales críticos del país: en qué consiste

Los minerales críticos son elementos esenciales para las tecnologías modernas, la economía y la seguridad nacional.
mié 04 febrero 2026 11:56 AM
México y Estados Unidos realizan acuerdo para aprovechar la explotación de minerales críticos.
México y Estados Unidos realizan acuerdo para aprovechar la explotación de minerales críticos. (MicroStockHub/Getty Images/iStockphoto)

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles un Plan de Acción con México sobre minerales críticos con el fin de desarrollar políticas y mecanismos comerciales coordinados que mitiguen las vulnerabilidades de la cadena de suministro de este tipo de materiales.

Publicidad

"Los trabajos incluirán la identificación de minerales críticos específicos de interés, la exploración de precios mínimos ajustados en frontera para las importaciones y la consulta sobre cómo incorporar dichos precios mínimos en un acuerdo plurilateral vinculante sobre el comercio de minerales críticos", detalló el gobierno de EU en un comunicado.

Este acuerdo se da a conocer meses antes de que inicie la revisión conjunta del T-MEC.

“El anuncio de hoy demuestra el compromiso compartido de Estados Unidos y México para abordar las distorsiones del mercado global que han dejado las cadenas de suministro de minerales críticos de América del Norte vulnerables a interrupciones”, añadió Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), en el comunicado.

Publicidad

¿Qué son los minerales críticos y para qué sirven?

Los minerales críticos son elementos esenciales para las tecnologías modernas, la economía y la seguridad nacional. Son fundamentales para la transición energética, incluyendo baterías, paneles solares y turbinas eólicas.

Su explotación y exportación presentan un alto riesgo de interrupción.

Entre estos minerales podemos destacar al litio, cobre, y cobalto entre otros.

Publicidad

Riesgos

De acuerdo al World Resources Institute, los minerales críticos presentan un dilema ambiental y social.

"Si bien son necesarios en la lucha contra el cambio climático, la extracción y el procesamiento de estos minerales pueden generar emisiones de gases de efecto invernadero, contaminar el medio ambiente y representar riesgos para las comunidades cercanas", señala el instituto.

Añade que la minería y la producción se concentran en un pocos países, y el aumento de la demanda está agravando las tensiones geopolíticas, desde disputas comerciales hasta debates globales sobre la posibilidad de la minería en aguas profundas .

Tags

Metales y minerales Materiales de construcción TMEC T-MEC Donald Trump Marcelo Ebrard

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad