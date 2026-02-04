México y EU tienen un nuevo plan para blindar los minerales críticos del país: en qué consiste

"Los trabajos incluirán la identificación de minerales críticos específicos de interés, la exploración de precios mínimos ajustados en frontera para las importaciones y la consulta sobre cómo incorporar dichos precios mínimos en un acuerdo plurilateral vinculante sobre el comercio de minerales críticos", detalló el gobierno de EU en un comunicado.

Este acuerdo se da a conocer meses antes de que inicie la revisión conjunta del T-MEC.

“El anuncio de hoy demuestra el compromiso compartido de Estados Unidos y México para abordar las distorsiones del mercado global que han dejado las cadenas de suministro de minerales críticos de América del Norte vulnerables a interrupciones”, añadió Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), en el comunicado.