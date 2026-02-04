El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles un Plan de Acción con México sobre minerales críticos con el fin de desarrollar políticas y mecanismos comerciales coordinados que mitiguen las vulnerabilidades de la cadena de suministro de este tipo de materiales.
México y EU tienen un nuevo plan para blindar los minerales críticos del país: en qué consiste
"Los trabajos incluirán la identificación de minerales críticos específicos de interés, la exploración de precios mínimos ajustados en frontera para las importaciones y la consulta sobre cómo incorporar dichos precios mínimos en un acuerdo plurilateral vinculante sobre el comercio de minerales críticos", detalló el gobierno de EU en un comunicado.
Este acuerdo se da a conocer meses antes de que inicie la revisión conjunta del T-MEC.
“El anuncio de hoy demuestra el compromiso compartido de Estados Unidos y México para abordar las distorsiones del mercado global que han dejado las cadenas de suministro de minerales críticos de América del Norte vulnerables a interrupciones”, añadió Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), en el comunicado.
¿Qué son los minerales críticos y para qué sirven?
Los minerales críticos son elementos esenciales para las tecnologías modernas, la economía y la seguridad nacional. Son fundamentales para la transición energética, incluyendo baterías, paneles solares y turbinas eólicas.
Su explotación y exportación presentan un alto riesgo de interrupción.
Entre estos minerales podemos destacar al litio, cobre, y cobalto entre otros.
Riesgos
De acuerdo al World Resources Institute, los minerales críticos presentan un dilema ambiental y social.
"Si bien son necesarios en la lucha contra el cambio climático, la extracción y el procesamiento de estos minerales pueden generar emisiones de gases de efecto invernadero, contaminar el medio ambiente y representar riesgos para las comunidades cercanas", señala el instituto.
Añade que la minería y la producción se concentran en un pocos países, y el aumento de la demanda está agravando las tensiones geopolíticas, desde disputas comerciales hasta debates globales sobre la posibilidad de la minería en aguas profundas .