Sheinbaum- Trump y el Mundial

Implicaciones deportivas

El Mundial de Futbol es uno de los eventos más vistos a nivel global, y su organización conjunta por México, Estados Unidos y Canadá en 2026 es un hito histórico. La presencia de la presidenta Sheinbaum en el sorteo subraya el compromiso de México con el evento y su papel entre los países anfitriones. Este encuentro se presenta como una oportunidad para que México reitere su capacidad organizativa y su pasión por el futbol, además de enfatizar la importancia de la colaboración entre los tres países para el éxito del torneo.

Desde una perspectiva logística, la reunión puede facilitar la coordinación en aspectos clave como la seguridad, el transporte y la infraestructura necesaria para recibir a millones de aficionados, en un marco de algunas movilizaciones sociales. La seguridad es un tema crítico, especialmente considerando la movilidad de los aficionados entre fronteras. Un diálogo abierto con el presidente Trump puede permitir a México gestionar estas preocupaciones de manera conjunta, estableciendo protocolos que garanticen la seguridad de los eventos y la experiencia sociocultural de los visitantes.

Asimismo, la visibilidad que ofrece el Mundial puede traducirse en oportunidades económicas para las micro y pequeñas empresas (mycropyme) en México. La llegada de aficionados internacionales genera un incremento en la demanda de servicios turísticos, como alojamiento, transporte y gastronomía, lo que puede tener un impacto positivo en la economía local. La reunión presidencial también puede abrir puertas a inversiones en infraestructura deportiva y desarrollo de talento, fortaleciendo el ecosistema futbolístico en el país.

Implicaciones geopolíticas

Políticamente, el encuentro tiene múltiples significados. En primer lugar, establece por primera vez un canal de comunicación directa entre Sheinbaum y Trump. Este contacto puede ser interpretado como un intento de la presidenta Sheinbaum de cultivar relaciones pragmáticas y evitar el aislamiento diplomático. La presidenta busca mantener un equilibrio en la política exterior de México, donde las tensiones sobre comercio, aranceles y combate al fentanilo siguen siendo temas críticos.

Además, el encuentro se produce en un contexto de creciente polarización en ambos países. La gestión de la relación bilateral se vuelve crucial, especialmente en temas sensibles como aranceles, combate al fentanilo, la próxima renegociación del T -MEC y las mayores redadas contra migrantes irregulares en territorio estadounidense. La posibilidad de abordar estos asuntos en un ambiente más informal y amigable puede ser beneficiosa.