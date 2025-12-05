Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
voces

Sheinbaum- Trump y el Mundial

La presencia de la presidenta Sheinbaum en el sorteo subraya el compromiso de México con el evento y su papel entre los países anfitriones.
vie 05 diciembre 2025 08:37 AM
sheinbaum-primer-encuentro-trump.jpg
Este encuentro se presenta como una oportunidad para que México reitere su capacidad organizativa y su pasión por el futbol, además de enfatizar la importancia de la colaboración entre los tres países para el éxito del torneo, apunta José María Ramos. (Fotos: Presidencia de México/Embajada de Estados Unidos.)

El primer encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, en el contexto del sorteo del Mundial de Futbol en Washington, DC, este viernes representa un momento significativo tanto en el ámbito deportivo como en el geopolítico.

Esta reunión no solo resalta la importancia del futbol como un fenómeno cultural y social, sino que también plantea cuestiones cruciales sobre la relación entre México y Estados Unidos en un periodo de ciertas tensiones.

Publicidad

Implicaciones deportivas

El Mundial de Futbol es uno de los eventos más vistos a nivel global, y su organización conjunta por México, Estados Unidos y Canadá en 2026 es un hito histórico. La presencia de la presidenta Sheinbaum en el sorteo subraya el compromiso de México con el evento y su papel entre los países anfitriones. Este encuentro se presenta como una oportunidad para que México reitere su capacidad organizativa y su pasión por el futbol, además de enfatizar la importancia de la colaboración entre los tres países para el éxito del torneo.

Desde una perspectiva logística, la reunión puede facilitar la coordinación en aspectos clave como la seguridad, el transporte y la infraestructura necesaria para recibir a millones de aficionados, en un marco de algunas movilizaciones sociales. La seguridad es un tema crítico, especialmente considerando la movilidad de los aficionados entre fronteras. Un diálogo abierto con el presidente Trump puede permitir a México gestionar estas preocupaciones de manera conjunta, estableciendo protocolos que garanticen la seguridad de los eventos y la experiencia sociocultural de los visitantes.

Lee más

fira-descarta-impacto-jitomate
voces

#ColumnaInvitada | Desafíos que enfrenta México a seis meses del nuevo gobierno de Trump

Asimismo, la visibilidad que ofrece el Mundial puede traducirse en oportunidades económicas para las micro y pequeñas empresas (mycropyme) en México. La llegada de aficionados internacionales genera un incremento en la demanda de servicios turísticos, como alojamiento, transporte y gastronomía, lo que puede tener un impacto positivo en la economía local. La reunión presidencial también puede abrir puertas a inversiones en infraestructura deportiva y desarrollo de talento, fortaleciendo el ecosistema futbolístico en el país.

Implicaciones geopolíticas

Políticamente, el encuentro tiene múltiples significados. En primer lugar, establece por primera vez un canal de comunicación directa entre Sheinbaum y Trump. Este contacto puede ser interpretado como un intento de la presidenta Sheinbaum de cultivar relaciones pragmáticas y evitar el aislamiento diplomático. La presidenta busca mantener un equilibrio en la política exterior de México, donde las tensiones sobre comercio, aranceles y combate al fentanilo siguen siendo temas críticos.

Además, el encuentro se produce en un contexto de creciente polarización en ambos países. La gestión de la relación bilateral se vuelve crucial, especialmente en temas sensibles como aranceles, combate al fentanilo, la próxima renegociación del T -MEC y las mayores redadas contra migrantes irregulares en territorio estadounidense. La posibilidad de abordar estos asuntos en un ambiente más informal y amigable puede ser beneficiosa.

Publicidad

Equilibrio entre lo simbólico y lo práctico

La reunión simboliza el poder del deporte como un instrumento de diplomacia. Los eventos deportivos han sido históricamente utilizados para suavizar tensiones y fomentar el diálogo entre naciones. Sin embargo, el éxito de este encuentro presidencial dependerá de su capacidad para traducirse en acciones concretas. Si el encuentro se queda en un gesto simbólico sin seguimiento, su impacto real será limitado.

Es fundamental que el gobierno de la presidenta Sheinbaum logre llevar este diálogo a un nivel práctico, donde se establezcan ciertos acuerdos que beneficien a ambos países. Esto podría incluir concretizar una próxima reunión bilateral y sus equipos para abordar temas tales como seguridad regional y fronteriza, cooperación en temas económicos y en particular la disminución de aranceles y la suspensión de redadas contra la población migrante irregular en Estados Unidos.

Conclusión

El primer encuentro entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump en el marco del sorteo del Mundial de Futbol es un momento que va más allá de lo meramente deportivo. Representa una oportunidad para fortalecer la relación entre México y Estados Unidos en un contexto de incertidumbre. A través de este diálogo, México puede reafirmar su papel en la organización del Mundial y, al mismo tiempo, gestionar cuestiones geopolíticas críticas que impactan en la vida diaria de sus ciudadanos tanto de México como de Estados Unidos. La capacidad de gestionar esta interacción en resultados concretos definirá el éxito de esta iniciativa diplomática.

_____

Nota del editor: José María Ramos es especialista en relaciones México-EU Especialista en relaciones México-EU y Profesor del colegio de la frontera norte, Tijuana. Analista de gobernanza, políticas y gestión estratégica para el desarrollo y de la cooperación transfronteriza MexUS./ Dr. en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario y de Investigación José Ortega y Gasset, España. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Publicidad

Tags

United 2026 Claudia Sheinbaum Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad