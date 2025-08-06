ColumnaInvitada | Las mascotas como sujetos de derecho

La implementación del RUAC, a cargo de la Agencia de Atención Animal (AGATAN), parte de una lógica que combina control sanitario, trazabilidad y bienestar animal. Es, en el fondo, un instrumento que institucionaliza la corresponsabilidad ciudadana frente a los animales de compañía. Pero también es un reflejo del cambio cultural que impulsa la economía del bienestar animal.

Detrás del RUAC hay una visión sistémica. Desde una perspectiva de políticas públicas, el registro permite identificar a los tutores responsables, establecer protocolos de atención médica y fomentar prácticas de tenencia responsable. Desde el ángulo económico, abre la puerta a servicios personalizados basados en datos (seguros, salud preventiva, entrenamiento, alimentación, productos especializados) que dependen de una infraestructura tecnológica aún incipiente, pero con potencial de crecimiento exponencial.

Y aquí es donde la tecnología entra en escena de forma más clara. El RUAC no es sólo una base de datos. Si se estructura adecuadamente (con interoperabilidad, protección de datos personales y conectividad) puede convertirse en el catalizador de un ecosistema digital de servicios inteligentes para animales de compañía, desde productos basados en tecnología para el bienestar de las mascotas (startups de pet-tech) hasta plataformas de cuidado veterinario remoto o sistemas de identificación cuyo registro puede alimentar una red de innovación que beneficia a animales, personas y empresas por igual.

No se trata simplemente de etiquetar perros y gatos, sino de reconocer que, en la ciudad contemporánea, los vínculos interespecie son parte del tejido económico y social, ya que ignorar esta realidad equivale a subestimar un mercado y, más aún, una dimensión de la ciudadanía que ya exige derechos, representación y servicios.

Además, el RUAC no opera en el vacío. Su implementación coincide con una tendencia internacional de reconocimiento a los animales como sujetos de derecho. México ha dado un paso más audaz pues, en 2022, la Constitución de la Ciudad de México fue modificada para reconocer a los animales como “seres sintientes”, no objetos. Esto cambia la lógica legal: ya no se trata únicamente de protegerlos por su valor instrumental, sino por su valor intrínseco.

Desde la óptica empresarial, esto representa una obligación y una oportunidad. Las marcas que integran criterios de bienestar animal en su cadena de valor (desde el diseño de productos hasta su publicidad) están alineándose con una sociedad más consciente y exigente. Invertir en servicios, tecnologías o productos que promuevan una relación más respetuosa con los animales no es sólo una cuestión de responsabilidad social, sino es una estrategia de posicionamiento en un mercado que valora la ética tanto como la innovación.

Pero también hay desafíos. La implementación del RUAC debe sortear obstáculos técnicos, presupuestales y sociales. El registro debe ser accesible, confiable y útil para la ciudadanía, evitando caer en el simple control estatal. La clave está en construir confianza a través de beneficios tangibles, como atención médica, recuperación de animales extraviados, trazabilidad en casos de maltrato, acceso a servicios preferenciales, entre otros.