El imperio de la impunidad silenciosa: cómo México invisibilizó el delito común

Esta desconexión no es accidental; es resultado de decisiones políticas que han invisibilizado el delito común, condenando a millones a vivir bajo un imperio de la impunidad silenciosa.

Las razones de la inacción federal

La SSPC opera bajo una lógica que prioriza el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada no por su magnitud relativa, sino por su capacidad de captar narrativas políticas y presupuestos especiales.

Mientras tanto, los delitos del fuero común permanecen huérfanos de supervisión federal. Las fiscalías estatales funcionan sin auditoría integral, sin metas de desempeño estandarizadas y sin consecuencias por su inoperancia.

Las policías municipales, en particular, carecen de estándares nacionales de investigación, capacitación y profesionalización. El resultado es predecible: tramitología desalentadora, denuncias que desaparecen en archivos polvorientos, y ciudadanos que optan por no reportar delitos porque saben que la respuesta institucional será el silencio burocrático.

Esta negligencia se perpetúa porque nadie en el nivel federal debe rendir cuentas por ella. No hay tablero de control que visibilice los números rojos de las fiscalías locales. No hay auditoría que examine por qué en ciertos municipios el 95% de robos quedan sin esclarecimiento. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la SSPC, reporta triunfos contra carteles, pero nadie pregunta por las 350,000 víctimas anuales de delitos comunes que nunca ven justicia.