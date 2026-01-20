Capturar al árbitro

Un ejemplo contundente fue la reforma electoral de 2007–2008. Aquella reforma incorporó prácticamente todos los planteamientos del PRD, entonces partido de Andrés Manuel López Obrador. Se removió a los consejeros del IFE, se rediseñó el modelo de comunicación política, se prohibió expresamente la contratación privada de propaganda y, de manera clave, se blindó el proceso electoral frente a la intervención del Poder Ejecutivo. El gobierno aceptó hacerse a un lado para recuperar confianza. Eso fue consenso. Eso fue oposición influyendo en las reglas. Eso fue una reforma democrática.

Por eso la reforma electoral que hoy se anuncia desde el entorno de Claudia Sheinbaum prende todas las alertas. No se trata de ajustes técnicos ni de una modernización administrativa para ahorrar recursos. Su origen es político y su diseño proviene del Poder Ejecutivo. Una comisión presidencial, encabezada por un militante del partido en el poder e integrada por militantes del mismo partido, está delineando las reglas del proceso electoral. En los hechos, el gobierno pretende ser jugador y árbitro al mismo tiempo.

En democracia, la forma importa tanto como el fondo. Una reforma electoral diseñada desde el Ejecutivo, sin consenso plural ni deliberación auténtica, nace viciada. No importa cuántas veces se repita que busca “ahorrar” o “simplificar”. Cuando quien ejerce el poder diseña las reglas del juego, las posibilidades de manipulación son altísimas. Las reglas electorales no pertenecen al gobierno; pertenecen a los partidos y a la ciudadanía, y deben construirse en el Congreso, con oposición real, debate público y parlamento abierto.

Aunque aún no existe un documento oficial ni un dictamen formal, la propia presidenta, así como diversos legisladores y voceros de Morena, incluido Pablo Gómez, han dejado claro, sin pudor, el sentido y el alcance de la reforma que pretenden impulsar.