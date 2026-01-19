Seguimos hablando de ideologías, como si importaran

Esto se ha trasladado a las conversaciones de aquellos pequeños círculos o cajas de eco en la sociedad. Esos grupos pequeños que, sin estar en política ni conocer mucho de ella, hablan con enjundia cuando se trata de defender o señalar a un gobierno o gobernante.

Decíamos en la entrega anterior que está de moda hablar de los cambios de gobierno que se están dando en América Latina, incluido el forzado en Venezuela, y a veces los de otras partes del mundo.

Pero, ¿siguen realmente significando algo los conceptos de izquierda o derecha? ¿Siguen teniendo sustento, y resonancia en la sociedad? Quienes tanto usan estos conceptos, ¿realmente entienden lo que significaron en su momento, y si eso sigue vigente?

El mundo ha cambiado mucho en los últimos 50 ó 60 años. La sociedad se ha transformado. El acceso a la información, y a la desinformación, han generado visiones muy distintas en la gente, abonando a los extremos.

En este contexto, las dinámicas políticas no parecen entender cómo adaptarse. Pasamos de una era de cierta conexión de la política con la sociedad, a una en la que se le dejó de ver y escuchar, a la actual en la que se hace como que se escucha, pero solo usando a la gente para acceder al poder.