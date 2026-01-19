ColumnaInvitada | Sin disenso no hay democracia. Pluralidad como principio y senda

Pero no; la democracia no se mide por la magnitud de la victoria, sino por la capacidad de procesar la diferencia e integrar lo distinto sin temer a la confrontación. El mandato no es únicamente con quienes votaron, sino con todos: incluidos quienes disienten, resisten o simplemente preguntan.

Creo que uno de los grandes retos de la conducción pública es articular múltiples voluntades en un rumbo común. Para ello, no basta centrarse en coincidencias o valores compartidos: es indispensable tejer puentes que permitan el diálogo y el procesamiento constructivo de las diferencias. La pluralidad no es un estorbo, ¡es el oxígeno de una república sana! Las democracias maduras no se consolidan con una sola voz, sino con muchas voces en tensión que, aun así, encuentran camino y sostén.

La división de poderes, los contrapesos institucionales, la representación plural y el acceso a la información no son ornamentos ni concesiones: son pilares de una estructura que trasciende grupos y coyunturas. Sin ellos, no hay balance ni límites; no hay garantía de derechos, solo concentración de poder. Y un poder que diluye a la oposición, aunque haya sido electo, pronto deja de ser democrático.

Considero que el riesgo no solo proviene de autoritarismos declarados; también nace de la desinformación, la apatía, la resignación y el miedo. La mayoría nunca suprime el valor de los argumentos de las minorías, ni cancela las necesidades insatisfechas ni los problemas sin resolver. Cuando se proscribe el disenso, lo que se pierde no es un debate: es el alma misma de la democracia.

El diseño del Estado debe incorporar todos los rincones de la realidad, guiado por una brújula ética. De otro modo, lo no procesado a tiempo regresa con fuerza. Cuando un gobierno celebra tener control absoluto de los poderes, cuando ve en la crítica una amenaza y en la oposición un enemigo, desdibuja la esencia de la república democrática. La diferencia entre un gobierno fuerte y uno autoritario no reside en los votos obtenidos, sino en su relación con la pluralidad.