ZonaLibre | México redefine su escudo legal

El resultado es una reforma con claroscuros, que puede tanto modernizar el sistema judicial como limitar derechos fundamentales.

Uno de los cambios más discutidos es la redefinición del “interés legítimo”. Antes, este concepto permitió abrir la puerta a colectivos y organizaciones de la sociedad civil para defender causas ambientales, de salud o de transparencia. Ahora se pretende restringirlo a quien demuestre afectación directa y diferenciada. El argumento oficial es frenar abusos de amparos “difusos”, pero el riesgo es evidente: cerrar espacios de defensa social en nombre de la eficiencia.

Suspensión de actos reclamados: menos freno al poder

Otro punto álgido es la limitación de las suspensiones provisionales. La reforma busca que obras públicas, medidas de seguridad y sobre todo créditos fiscales no se detengan por años debido a un amparo. Es cierto que había abusos —casos donde un proyecto de infraestructura quedaba congelado por un solo quejoso—, pero también es cierto que la suspensión es el corazón del amparo: sin ella, el daño puede ser irreversible.

El cariz fiscal: la recaudación como motor

El gobierno ha sido transparente en este frente: con la reforma espera recuperar hasta 2 billones de pesos en créditos fiscales. En la narrativa oficial, esto permitirá financiar programas sociales y reducir la evasión. Sin embargo, la lógica recaudatoria ha impregnado todo el diseño de la ley, dejando la sensación de que el ciudadano pagará el precio con menos herramientas para defenderse frente al SAT.

Amparo digital: un salto tecnológico

Un punto positivo innegable es la incorporación plena de juicios en línea, notificaciones electrónicas y expedientes digitales. La pandemia ya había obligado a una transición parcial; ahora la digitalización será obligatoria. El beneficio es claro: juicios más rápidos, menos traslados, más transparencia. El reto: la brecha digital, especialmente para defensores de zonas rurales o juzgados con pocos recursos.

Plazos y sanciones más estrictas

La reforma endurece los plazos y establece sanciones por incumplimiento de sentencias. Durante años, las resoluciones de amparo se cumplían tarde, mal o nunca. Ahora habrá consecuencias jurídicas. Sin embargo, la pregunta es si los jueces y la estructura del Poder Judicial tienen la capacidad real para hacer cumplir esas sanciones.

Armonización con el ámbito fiscal

Se busca empatar las reglas del amparo con las del Código Fiscal de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La intención es dar coherencia y reducir choques legales. El problema es que, en la práctica, puede inclinar demasiado la balanza hacia la autoridad recaudadora.

La retroactividad que encendió las alarmas

Uno de los grandes tropiezos legislativos fue la intención inicial de aplicar la reforma a juicios en curso. Era un choque frontal con la Constitución. La presión social, la crítica de juristas y la intervención de Claudia Sheinbaum obligaron a Morena a dar marcha atrás. La corrección fue positiva, pero el episodio dejó la sensación de improvisación e incluso de soberbia legislativa.

Limitaciones a la ampliación de demandas

La reforma también busca restringir ampliaciones de demanda y los llamados “efectos generales” de los amparos. El oficialismo argumenta que con ello se evitan tácticas dilatorias. Pero también puede implicar que violaciones descubiertas después no puedan ser reclamadas, limitando la protección real al ciudadano.

Foros y audiencias públicas: ¿deliberación o simulación?

Javier Corral ha presumido que su comisión abrió foros y audiencias para escuchar a expertos. Es cierto, pero también lo es que el dictamen se ha movido con rapidez y con cambios de última hora que contradicen ese espíritu de deliberación, contradicciones plenas. No pocos ven a Corral como un político cuestionado que intenta lavarse la cara en medio de un proceso de justicia que lo persigue desde Chihuahua y que la misma presidenta lo quiere desaforar.

El factor Sheinbaum: liderazgo y corrección de ruta

El gran contraste es Claudia Sheinbaum. Fue ella quien, con su autoridad política, frenó el despropósito de la retroactividad. Su capacidad de ordenar a la bancada, de corregir errores y de marcar la narrativa refleja el peso que tiene como presidenta. Mientras Adán Augusto se hunde en la irrelevancia política, Sheinbaum consolida un liderazgo que le permite tomar decisiones pragmáticas, incluso contra el dogmatismo de su propio partido.