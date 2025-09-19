ZonaLibre | Bermúdez, la mancha y oportunidad para la 4T 2.0

Y en ese escenario, inevitablemente, aparece la sombra de su antiguo (y emproblemado) jefe: Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y figura clave en la política nacional. Bermúdez fue su colaborador de confianza en materia de seguridad, el área más sensible y de mayor confianza de todo gobierno, lo que abre un abanico de cuestionamientos sobre el porqué lo sostuvo en el cargo durante tanto tiempo y por qué, a pesar de los indicios, nunca actuó y hasta lo respaldó.

Tabasco bajo la lupa: el actual gobernador vs. Adán Augusto

La historia de Bermúdez no es un hecho aislado. Durante el periodo de Adán Augusto López en la gubernatura de Tabasco, él se consolidó como uno de los pilares de la estrategia de seguridad estatal. Posteriormente, bajo la administración de Carlos Manuel Merino, continuó al frente, hasta que las acusaciones de encabezar la célula criminal conocida como “La Barredora”, presuntamente ligada al CJNG, lo alcanzaron y entonces comenzó el nerviosismo.

El que fuera responsable de proteger a los tabasqueños ahora enfrenta cargos de delincuencia organizada. Y el golpe político no solo toca a Bermúdez, sino a quienes lo respaldaron en su momento. La oposición ya huele sangre: ¿cómo explicar que en un bastión morenista tan importante, un jefe de policía operara con la venia de gobiernos estatales sin que nadie alzara la voz?

Más aún: el hecho de que la presidenta revelara que ya existían indicios desde el sexenio anterior de los presuntos nexos criminales coloca una interrogante directa sobre las decisiones de quienes lo mantuvieron en el cargo.

El mensaje de Sheinbaum: rapidez, firmeza y popularidad

Cuando se supo de su captura en Paraguay, Sheinbaum no titubeó: declaró que se aceleraría la extradición. Horas después, el gobierno mexicano optó por otra vía aún más veloz: la expulsión migratoria. Esa decisión permitió traer a Bermúdez a México en cuestión de horas, no semanas.

El movimiento tiene un trasfondo político indiscutible. La presidenta necesitaba un mensaje contundente de autoridad. Y lo consiguió. El episodio le permite proyectar capacidad de respuesta, firmeza contra el crimen organizado y cero tolerancia ante la corrupción interna.

Sheinbaum aparece, así, como la mandataria que no esconde la basura bajo la alfombra, sino que actúa para exhibirla y limpiarla. Es, además, una oportunidad para reforzar su narrativa de que en su gobierno “nadie estará por encima de la ley”, incluso si eso significa señalar las omisiones de figuras cercanas al corazón político de Morena.

Morena l, ¿daño u oportunidad?

Claro que el costo político para Morena existe. El partido tendrá que lidiar con el golpe reputacional de que un alto funcionario en uno de sus estados gobernados resultara acusado de encabezar una célula criminal. Las oposiciones ya afinan discursos sobre la supuesta infiltración del crimen organizado en gobiernos morenistas.

Sin embargo, el caso también ofrece una oportunidad. Si Sheinbaum logra mantener el control de la narrativa, el episodio puede convertirse en un ejemplo de autoridad más que en un lastre político. La rapidez con la que se resolvió la situación envía un mensaje claro: Morena podrá equivocarse en la elección de funcionarios, pero el gobierno federal actuará sin titubeos para corregir.