Septiembre negro

Durante la época del régimen hegemónico mexicano del Siglo XX, el 1º de septiembre era el “Día del Presidente”, con todo el boato y parafernalia dispuestos para su lucimiento. El Congreso, totalmente sometido, le rendía pleitesía, con la presencia de los ministros de la Suprema Corte, los gobernadores y los altos mandos del partido oficial. Esto cambió paulatinamente, en la medida en que se democratizó el país y se hizo más plural el Legislativo, hasta el último informe de Vicente Fox, en 2006.

De entonces a la fecha, los presidentes han remitido por escrito al Congreso el informe sobre el estado de la administración pública, organizando eventos ad hoc no oficiales, con audiencias amigables y el consabido despliegue propagandístico. Desde la reforma electoral de 2007, y con el propósito de poner límites a ese despliegue, se estableció que sólo en una decena de días en torno a la fecha del informe se podía realizar una campaña de propaganda personalizada en medios masivos de comunicación sobre los “logros” del gobierno.

Actualmente esa limitación es letra muerta, dado que desde el inicio del obradorato, y hasta la fecha, se celebran cotidianamente largas conferencias diarias de prensa que no son más que instrumentos de propaganda del oficialismo, empleando recursos públicos. Y, además, los spots. Sugiero revisar el relativo a salud pública. Hay que tener arrestos para osar hablar de derechos, honestidad y distribución de medicamentos, en contraste con las evidencias recogidas en el último libro de Nayeli Roldán, “La austeridad mata”, así como las protestas y testimonios de distintas personas y colectivos que han evidenciado las pésimas condiciones de la salud pública en el país.

El discurso pronunciado por la presidenta sobre su primer informe en nada sorprende: ni una sola frase o declaración que caracterizarían un mensaje a la nación pronunciado por una estadista, sino meramente un compendio de cifras felices y un diagnóstico de país que la terca realidad contradice día con día, como vimos con las marchas y protestas de los días previos, en ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto), uno de los más lacerantes problemas que desgarran al país, o la masiva marcha por la resistencia celebrada en la Ciudad de México, que agrupó distintos agravios contra el gobierno.