1. Inteligencia compartida: luces y sombras

El primer eje del convenio se centra en mejorar la cooperación entre agencias de seguridad. La idea es usar sistemas como eTrace y bases de datos balísticas para rastrear rápidamente de dónde viene cada arma decomisada en México. De esa manera, se puede identificar no sólo al vendedor, sino también las rutas que siguen las armas hasta llegar a manos criminales.

En teoría, esta trazabilidad puede marcar la diferencia. La Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) ha documentado cientos de miles de armas recuperadas en México que fueron rastreadas hasta su origen en Estados Unidos. La rapidez para identificar estas rutas podría ayudar a cerrar huecos en el mercado y mejorar las investigaciones conjuntas.

El reto es que la tecnología, por sí sola, no resuelve nada. Hace falta capacitación, protocolos comunes y, sobre todo, que la información se use como prueba en tribunales. De lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos con bases de datos muy completas, pero sin sentencias que castiguen a los responsables.

2. Leyes distintas, justicia complicada

El segundo eje del convenio busca mejorar la cooperación legal. Aquí aparece uno de los mayores problemas: México y Estados Unidos tienen sistemas jurídicos distintos, y eso hace difícil que la información obtenida en un país tenga validez plena en el otro.

El dato es contundente: un informe de la Oficina de Auditoría del Congreso de Estados Unidos (GAO) señaló que entre 2014 y 2018, alrededor del 70% de las armas recuperadas en México y rastreadas tenían su origen en Estados Unidos. El problema es que esa información no siempre llega a traducirse en condenas, porque no existen acuerdos claros sobre custodia de pruebas ni sobre cómo se intercambia información sensible.

Si la Misión Cienfuegos no resuelve este punto, corremos el riesgo de repetir errores del pasado: mucha cooperación técnica, pero pocas consecuencias jurídicas para quienes realmente permiten que las armas crucen la frontera.

3. La industria armamentista: un poder difícil de mover

El tercer eje es quizás el más complicado: el control de la oferta de armas en Estados Unidos. Se trata de una industria poderosa, con fuerte influencia política y con una cultura muy arraigada alrededor del derecho a portar armas. México necesita que se refuercen las inspecciones a fabricantes, distribuidores y vendedores, pero esa discusión toca fibras muy sensibles en la política estadounidense.

Los flujos de armas ilegales hacia México no son nuevos y están bien documentados. Tan sólo en este decenio se ha confirmado que miles de piezas cruzan cada año hacia el sur, alimentando a los cárteles. México incluso ha demandado a fabricantes en cortes estadounidenses, llevando el caso hasta la Suprema Corte en 2025. Sin embargo, sin un cambio interno en Estados Unidos, cualquier esfuerzo seguirá siendo limitado.

A favor y en contra

El acuerdo tiene ventajas evidentes.

- Primero, dota a México de mejores herramientas para investigar y rastrear armas, lo que puede reducir la impunidad.

- Segundo, fortalece la relación bilateral, institucionalizando mecanismos de cooperación que antes dependían más de la voluntad política del momento.

Pero también hay riesgos.

- Por un lado, la información que se comparta podría no traducirse en procesos judiciales reales, dejando al acuerdo como un esfuerzo meramente estadístico.

- Por otro, existe el peligro de que México se vuelva demasiado dependiente de la tecnología y datos de Estados Unidos, afectando su soberanía en materia de seguridad.

Consecuencias para México, Estados Unidos y la región

Para México, un convenio sólido puede significar un respiro frente a la violencia: menos armas circulando, más capacidad del Estado para investigar y mejores oportunidades de sentencias firmes contra criminales. Pero también puede abrir un debate interno sobre hasta qué punto se está cediendo soberanía al depender de sistemas extranjeros.

Para Estados Unidos, la Misión Cortafuegos representa una oportunidad de reducir los efectos de su propia industria armamentista, que alimenta la violencia al sur de la frontera. Al mismo tiempo, puede aumentar la presión interna para que el Congreso regule más estrictamente a fabricantes y vendedores.

A nivel regional, este acuerdo podría servir como modelo de cooperación frente al crimen transnacional. Sin embargo, sólo funcionará si se diseñan mecanismos que no dependan exclusivamente de la voluntad de Washington y que incluyan transparencia y auditoría ciudadana.