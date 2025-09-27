Publicidad

México

México y EU crean grupo binacional contra el huachicol fiscal y tráfico de armas

De manera conjunta, las autoridades acordaron crear un grupo binacional para frenar el llamado “huachicol fiscal” y presentaron la estrategia Misión Cortafuegos, contra el tráfico de armas.
sáb 27 septiembre 2025 12:01 PM
Instalación del Grupo de implementación de seguridad México–EU
 (Foto: Cortesía SRE)

Autoridades de Estados Unidos y de México acordaron este viernes la creación de un grupo de trabajo bilateral para combatir las finanzas ilícitas transfronterizas, con especial atención en el robo de combustible, conocido como huachicol fiscal, y en el decomiso civil de activos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a través de un comunicado que representantes del Gabinete de Seguridad de México se reunieron este viernes en McAllen, Texas, con sus contrapartes del gobierno de EU, en la primera sesión del Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos, un nuevo mecanismo creado para dar seguimiento al Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

Durante dicha reunión, las autoridades de ambos países señalaron que atacar las finanzas de las organizaciones criminales es clave para desarticular redes dedicadas al tráfico de armas, drogas y combustible, actividades que generan miles de millones de pesos al crimen organizado.

En el encuentro también se anunció la “Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego”, cuyo objetivo central es interrumpir el flujo ilícito de armas en la frontera común. Entre las metas de esta iniciativa destacan:

Incremento de operativos fronterizos para frenar el ingreso de armas a México,
Mayor uso de la herramienta eTrace para fortalecer investigaciones,
Implementación de tecnología de identificación balística en las 32 entidades federativas,
Intercambio de información y coordinación en investigaciones y procesos judiciales.

Las delegaciones también acordaron intensificar la cooperación en materia aduanera, con intercambio de información sobre manifiestos de carga, y reforzar el entrenamiento de instituciones de seguridad de ambos países.

Durante el encuentro, el Gobierno estadounidense también presentó avances de la operación “Sin dejar rastro”, mediante la cual se han iniciado más de 125 investigaciones por tráfico de armas, asegurado armamento e identificado a presuntos integrantes de redes criminales que operan en territorio estadounidense desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump.

La SRE destacó que la reunión refleja el compromiso de ambos países de fortalecer la cooperación en seguridad bajo cuatro principios: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada, “sin subordinación”.

En la delegación mexicana participaron Héctor Elizalde, subsecretario de Inteligencia e Investigación; Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte; Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del SNSP; Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF; así como mandos de la Defensa Nacional, la Marina y representantes de la FGR.

Por parte de Estados Unidos asistieron Katherine Dueholm, subsecretaria Adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; Simon Bland, del Departamento de Seguridad Doméstica; Joseph Humire, subsecretario adjunto de Defensa; Daniel Szasz, del Consejo de Seguridad Doméstica, y Warren Ryan, subsecretario adjunto del Tesoro, entre otros.

