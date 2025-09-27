México y EU crean grupo binacional contra el huachicol fiscal y tráfico de armas

Durante dicha reunión, las autoridades de ambos países señalaron que atacar las finanzas de las organizaciones criminales es clave para desarticular redes dedicadas al tráfico de armas, drogas y combustible, actividades que generan miles de millones de pesos al crimen organizado.

En el encuentro también se anunció la “Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego”, cuyo objetivo central es interrumpir el flujo ilícito de armas en la frontera común. Entre las metas de esta iniciativa destacan:

— Incremento de operativos fronterizos para frenar el ingreso de armas a México,

—Mayor uso de la herramienta eTrace para fortalecer investigaciones,

— Implementación de tecnología de identificación balística en las 32 entidades federativas,

—Intercambio de información y coordinación en investigaciones y procesos judiciales.

Las delegaciones también acordaron intensificar la cooperación en materia aduanera, con intercambio de información sobre manifiestos de carga, y reforzar el entrenamiento de instituciones de seguridad de ambos países.