México y EU crean grupo binacional contra el huachicol fiscal y tráfico de armas

Autoridades de Estados Unidos y de México acordaron este viernes la creación de un grupo de trabajo bilateral para combatir las finanzas ilícitas transfronterizas, con especial atención en el robo de combustible, conocido como huachicol fiscal, y en el decomiso civil de activos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a través de un comunicado que representantes del Gabinete de Seguridad de México se reunieron este viernes en McAllen, Texas, con sus contrapartes del gobierno de EU, en la primera sesión del Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos, un nuevo mecanismo creado para dar seguimiento al Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.