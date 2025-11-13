El fenómeno Levy, la posverdad y las redes sociodigitales

Su detención se da por dos órdenes de aprehensión vigentes, derivadas de procesos penales distintos. Pero las dudas, reacciones y, sobre todo, en las redes sociodigitales parece que Levy intenta construir una realidad paralela. Esto, luego que publicara en su cuenta de X un video en el que aseguraba estar en Washington. Luego vino un intercambio de mensajes con periodistas y usuarios argumentando que sí estaba en la capital estadounidense. Sin embargo, el silencio vino cuando le pidieron tomarse una foto con un diario local con fecha actual y publicarla.

¿Washington o Lisboa?

En una medición hecha con Information Tracer del 29 de octubre, día del arresto de Simón Levy, al 7 de octubre se encontraron cuatro narrativas, las cuales suben y bajan como cascadas desafiando la gravedad. La primera de ellas se centra en las críticas, sobre todo en X, que ha sufrido Levy desde que su caso cobró popularidad. El grueso de los usuarios lo tildan de ridículo y de estar haciendo un montaje. De ahí surge una línea de comunicación que busca defenderlo. En ella se agrupan los críticos de la Cuarta Transformación quienes aseguran que existe un ataque oficialista en contra de Levy por los tuits críticos que publica en contra de Morena, el Gobierno Federal, así como los gobiernos locales que encabeza el partido guinda.

También pueden leerse tuits que se enmarcan en la defensa de Levy: “Mientras el país arde entre bloqueos, violencia y crisis energética, el gobierno celebra haber atrapado a Simón Levy por broncas vecinales”, se lee en un tuit publicado el tres de noviembre por el usuario @minutocriticomx. En contraparte, el mismo análisis de Information Tracer de una muestra de 7,000 tuits analizados, 6 mil 190 son negativos y critican la información proporcionada por el también empresario.

En la última línea de análisis se encuentran los tuits sobre las reacciones públicas al caso Levy. “¿Y alguien sabe en qué país, mundo universo alterno se encuentra hoy Simón Levy?”; “Simón Levy subió un convincente video en Washington deseando que a la Selección Mexicana le vaya bien en Qatar”, son algunos de los textos que se encuentran-.

¿Por qué es relevante Levy, al menos en el mundo digital?

Desde que salió del Gabinete de López Obrador se dedicó a, como él mismo aseguraba, exponer casos de corrupción de la Cuarta Transformación. Incluso, aseguró tener informantes en distintas dependencias de seguridad. En mayo se puso en el ojo de las redes cuando publicó una supuesta lista de políticos que estarían en la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hasta hoy, no ha habido ninguna acción judicial contra ninguno de quienes aparecieron en ella.

Un día sí y otro también lanza tuits sin ningún tipo de sustento. Un análisis hecho con el Chabot Verifactz , sobre un tuit publicado por Levy el 24 de julio de 2025 acusando a Andrés Manuel López Obrador de dar “pitazos” al Cártel Jalisco Nueva Generación, arrojó una fiabilidad nula. “No se cita evidencia concreta ni fuente oficial del documento. La acusación es grave, requiere contexto legal, documental e investigaciones. La intención parece acusatoria, de carácter político, sin indicar matices o evidencia”, son algunas de las conclusiones evidenciando la intención de los mensajes publicados en dicha red social.