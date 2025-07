ColumnaInvitada | ¿Turistas sí, nómadas no?

Una encuesta reciente de Polister Encuestadora ofrece una fotografía reveladora: el 67% de los capitalinos cree que las protestas contra la gentrificación no afectarán el Mundial. Pero al mismo tiempo, el 56% culpa a los extranjeros por el alza en las rentas y el 62% opina que deberían hablar español durante su estancia. Aunque solo 4 de cada 10 encuestados han oído el término “gentrificación”, el malestar se expresa con claridad.

En julio se realizaron dos marchas en contra de la gentrificación. La más reciente, el 20 de julio, reunió a unas 600 personas con pancartas que decían “El barrio no se vende” y “No es desarrollo, es despojo”. Este sábado 26 se realizará una tercera movilización que partirá del Hemiciclo a Juárez rumbo a la Embajada de Estados Unidos, y que exige tres medidas: vivienda digna, congelamiento de rentas y uso de inmuebles ociosos.

Frente a esto, el gobierno capitalino respondió con el Bando 1, un plan de 14 acciones para regular rentas: limitar aumentos al índice de inflación, crear un índice de alquiler razonable, regular plataformas digitales y establecer una Defensoría del Inquilino. Además, se prevé presentar en los próximos meses una Ley de Rentas Justas que traduzca esos principios en norma legal, después de foros de participación ciudadana previstos para septiembre u octubre. La propuesta apunta a estabilizar precios, proteger a inquilinos y frenar el desplazamiento en colonias tensionadas como Roma, Juárez y Condesa.

En este contexto, aparece una distinción simbólica: los datos revelan que no se trata de rechazar a lo extranjero, sino a ciertos modos de estar en la ciudad. El turista clásico —que viene, consume y se va— deja una huella efímera. En cambio, el residente temporal —frecuentemente joven, con trabajo remoto e ingresos en otra moneda— alquila en dólares, no aprende el idioma y altera el ecosistema barrial sin integrarse. No es vecino, pero tampoco visitante. Su presencia es disruptiva.

Y esa disrupción se ve reflejada en los números. Según Propiedades.com, entre 2023 y 2024 las rentas subieron un 17.55% en promedio, y de 2024 a 2025 se incrementaron otro 6.25%. En colonias como Roma Norte, los precios prácticamente se duplicaron: un departamento pasó de 18,000 a 36,381 pesos mensuales. Además, el 63% de las unidades ofertadas en plataformas como Airbnb se concentra en Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo (La Haus, junio 2025), donde la densidad de extranjeros residentes y la presión sobre el mercado inmobiliario son más notorias.

Estos cambios no son iguales en todos los barrios. En Polanco, la gentrificación ha sido de tipo elitista: no desplazó, sino que reforzó su perfil exclusivo. En cambio, en colonias como Juárez, la llegada de galerías, cafés y oficinas de coworking implicó la salida progresiva de poblaciones de menor ingreso (Polister, “Polanco vs Juárez”, julio 2025). No todas las gentrificaciones son iguales, pero casi todas modifican quién puede habitar el territorio.

En este marco, que más de la mitad de los capitalinos espere que los extranjeros hablen español no es una simple demanda lingüística. Es un gesto de reconocimiento. Un modo de decir: “Si vas a quedarte, demuestra que te importa”. El idioma se vuelve símbolo de implicación. No se exige por norma, sino por sentido.

Lo que se discute no es la nacionalidad, sino el tipo de vínculo. ¿Con qué derecho se habita una ciudad? ¿Con qué compromiso? ¿Desde qué lugar? Porque el problema no es el extranjero: es el modelo urbano que define quién puede quedarse y quién debe irse. No es la lengua que se habla, sino quién tiene el micrófono. No es cuánto cuesta un departamento, sino quién define ese precio.

Lo que se vive hoy en la Ciudad de México no es exclusivo. Sucedió en Barcelona, Lisboa o Medellín. Pero en este caso, el contraste es evidente: la bienvenida al turista mundialista y la incomodidad con el residente transitorio. La misma nacionalidad puede generar orgullo o rechazo según su función social. Lo que cambia no es el pasaporte: es el relato.

Y eso obliga a una reflexión más amplia. Porque el Mundial pasará. Pero las decisiones que se tomen ahora marcarán el rumbo de esta ciudad. ¿Queremos ser solo una postal para el mundo o también un hogar para quienes ya estaban?

Tal vez la respuesta no esté en endurecer fronteras ni en idealizar la resistencia. Lo urgente es abrir una discusión pública que distinga entre las lógicas de mercado y las necesidades de quienes habitan. No se trata de quién llega, sino bajo qué condiciones se redefine el acceso al espacio común. Porque lo que está en juego no es solo el perfil de los nuevos residentes, sino el modelo de ciudad que los habilita.