Síndrome de la memoria selectiva

Y de manera prominente, fueron esos 18 años, con énfasis entre 2006 y 2018, en los que se cristalizó el hartazgo y enojo social que magistralmente aprovechó AMLO para instaurar a la 4T. Es difícil no ver este periodo como la mayor oportunidad perdida, incluso más que los otros 3 que señalan.

Mientras desde la oposición, la opinocracia y los supuestos contrapesos sigamos con esta memoria selectiva, y la nula reflexión, la 4T seguirá consolidándose como fuerza hegemónica, con características muy distintas a la época priista, con las terribles consecuencias que eso conlleva.

Finalmente, sobre Zedillo, esta cita de Don Porfirio Díaz en su última declaración a prensa, en Biarritz, con motivo del asesinato de Madero: “Conservo la esperanza de que México encontrará pronto, en la paz, una era de fuerza y de prosperidad. (…) Mis conciudadanos han elegido los gobernantes que me han sucedido en el poder, yo me inclino delante de sus decisiones y espero no salir de la reserva más completa. Ninguna palabra será pronunciada por mí que pueda dar lugar a comentarios o polémicas entre los partidos”.

Ojalá regrese la prudencia a los expresidentes, particularmente Fox, Calderón, y ahora Zedillo, que parecen buscar más el protagonismo personal, hablando desde la desmemoria de sus propias acciones en los campos que hoy tanto critican.

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.