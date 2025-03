La guerra de Calde… Sheinbaum (segunda parte y réplica)

Vargas argumenta que Sheinbaum ha sido “más estratégica”, pues ha encaminado los esfuerzos a capturar a “generadores de violencia y operadores del crimen organizado”. Yo le respondo que Calderón alegó lo mismo cuando enfocó su estrategia contra Los Zetas, la banda más violenta de ese entonces.

Insisto, hay diferencias de matices, pero el núcleo de las estrategias es el mismo. Especialistas como Armando Vargas y otros que han analizado el tema en distintos medios tienen razón en analizar los pormenores de las políticas públicas de seguridad y, sin duda, están más capacitados que yo para examinar los detalles y los resultados, pero me parece fundamental que no perdamos de vista lo más importante: el Estado mexicano sigue privilegiando el combate militarizado al tráfico de drogas por encima de la investigación, prevención y persecución de las redes de reclutamiento forzado, desapariciones y extracción violenta de las economías locales. En mi siguiente entrega explicaré por qué no necesariamente se reducirán estos tres tipos de violencia mediante una estrategia cuyo objetivo primario es desmantelar las redes de tráfico de drogas a Estados Unidos.

____

Nota del editor: Jacques Coste ( @jacquescoste94 ) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.